Движение "Талибан" не ждут на конференции по Афганистану в Ташкенте

Свое участие в форуме подтвердили главы МИД Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Турции, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставитель ООН в Афганистане

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Представители движения "Талибан" не заявляли о своем желании участвовать в конференции по Афганистану, которая пройдет в Ташкенте 26-27 марта, сообщили в МИД Узбекистана.

По данным ведомства, на конференцию приглашены Генеральный секретарь ООН и Спецпредставитель организации в Афганистане, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, а также руководители внешнеполитических ведомств Китая, России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Также приглашение направлено Катару.

Свое участие в форуме предварительно подтвердили главы МИД Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Турции, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставитель ООН в Афганистане. США будет представлять первый заместитель госсекретаря.

Информация об уровне других участников конференции ожидается в самое ближайшее время.

"Что касается движения Талибан", то обращение об участии в работе конференции ни через МИД Афганистана, ни напрямую не поступало", — отметили в ведомстве.

Ожидается, что участники форума в Ташкенте выразят консолидированную позицию о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан" без выдвижения каких-либо предварительных условий. В итоговую декларацию войдет тезис о том, что мирный процесс должен проходить под руководством и силами самих афганцев в соответствии с положениями резолюций и решений генсасамблеии и совбеза ООН, при этом международное сообщество выступает решительно против любых форм и проявлений терроризма.