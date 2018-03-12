02:28 13 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Члены движения Талибан (запрещено в РФ), Афганистан. Архивное фото

Движение "Талибан" не ждут на конференции по Афганистану в Ташкенте

© AFP 2018/ Noorullah Shirzada
Политика
Получить короткую ссылку
25620

Свое участие в форуме подтвердили главы МИД Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Турции, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставитель ООН в Афганистане

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Представители движения "Талибан" не заявляли о своем желании участвовать в конференции по Афганистану, которая пройдет в Ташкенте 26-27 марта, сообщили в МИД Узбекистана.

По данным ведомства, на конференцию приглашены Генеральный секретарь ООН и Спецпредставитель организации в Афганистане, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, а также руководители внешнеполитических ведомств Китая, России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Также приглашение направлено Катару.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
Узбекистан, ОАЭ и Саудовская Аравия обсудят конференцию по Афганистану

Свое участие в форуме предварительно подтвердили главы МИД Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Турции, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставитель ООН в Афганистане. США будет представлять первый заместитель госсекретаря.

Информация об уровне других участников конференции ожидается в самое ближайшее время.

"Что касается движения Талибан", то обращение об участии в работе конференции ни через МИД Афганистана, ни напрямую не поступало", — отметили в ведомстве.

Ожидается, что участники форума в Ташкенте выразят консолидированную позицию о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан" без выдвижения каких-либо предварительных условий. В итоговую декларацию войдет тезис о том, что мирный процесс должен проходить под руководством и силами самих афганцев в соответствии с положениями резолюций и решений генсасамблеии и совбеза ООН, при этом международное сообщество выступает решительно против любых форм и проявлений терроризма.

Теги:
МИД Узбекистана, Талибан, Афганистан, Ташкент, Саммит, Терроризм, Международные организации, Международный договор



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В ходе широкомасштабных учений проводится передислокация войск
    Перегруппировка

    В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Есть что обсудить

    Высшему руководству России и Беларуси предстоит серьезно обсудить и проанализировать ряд вопросов после президентских выборов в России.

  • Секретарь совбеза Мухамед Килба
    Абсурдная инспекция

    Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба назвал абсурдными планы США с помощью Грузии проинспектировать абхазскую территорию с воздуха.

  • Роберт Кочарян
    Не пойду!

    Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.

  • Северный терминал аэропорта Рига
    Вернись, я оплачу!

    В Латвии запущен пилотный проект, который призван помочь вернуться на родину трудовым мигрантам – на эти цели выделено 425 тысяч евро.

  • Трубы для Северного потока, архивное фото
    Лозунги бессилья

    Политические лозунги Вильнюса, Риги и Варшавы не заставят другие европейские страны отказаться от российского газа, уверен эксперт.

  • Фермеры распылили сухое молоко, архивное фото
    Дает корова молоко

    Почему только половина производимого в Молдове молока отправляется на переработку, а число коров медленно, но постоянно снижается?

  • Труба для Северного потока - 2
    Я это вам не подпишу!

    Почему подписи спикера Эстонского парламента нет под совместным заявлением стран Балтии и Польши против строительства "Северного потока-2"?

  • Гурам Карсанов
    Авто от президента

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Сбор труппы в МХТ им Чехова
Воспоминания живут вечность: лучшие роли Олега Табакова в фотографиях
От Матроскина и Кощея до Шелленберга и Людовика - лучшие роли Олега Табакова
От Матроскина и Кощея до Шелленберга и Людовика - лучшие роли Олега Табакова
ОРЗ
Жизнь без простуды, или Как победить ОРЗ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054