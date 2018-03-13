Страны ШОС намерены продолжать совместные киберучения

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Руководство Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и Министерства общественной безопасности Китая обсудили в Ташкенте перспективы проведения киберучений в рамках организации. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба РАТС.
"Чжао Шицян отметил необходимость продолжения практики проведения киберучений в формате ШОС", — говорится в сообщении.
Китайская сторона также выразила признательность Исполкому РАТС за эффективную работу по повышению уровня координации и взаимодействия по борьбе с терроризмом в киберпространстве.
Сысоев, в свою очередь, выделил успешное проведение вторых совместных киберучений "Сямынь-2017" стран ШОС в Китае в декабре прошлого года, добавили в РАТС. Первые учения РАТС ШОС против кибертерроризма прошли в декабре 2015 года.