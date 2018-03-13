Страны ШОС намерены продолжать совместные киберучения

Первые учения РАТС ШОС против кибертерроризма прошли в декабре 2015 года

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Руководство Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и Министерства общественной безопасности Китая обсудили в Ташкенте перспективы проведения киберучений в рамках организации. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба РАТС.

По данным пресс-службы, на минувшей неделе в столице Узбекистана состоялось очередное заседание совместной рабочей группы экспертов компетентных органов государств-членов ШОС по борьбе с киберпреступлениями. На полях заседания директор Исполкома РАТС Евгений Сысоев провел встречу с заместителем начальника управления информационной безопасности МОБ КНР Чжао Шицяном.

"Чжао Шицян отметил необходимость продолжения практики проведения киберучений в формате ШОС", — говорится в сообщении.

Китайская сторона также выразила признательность Исполкому РАТС за эффективную работу по повышению уровня координации и взаимодействия по борьбе с терроризмом в киберпространстве.

Сысоев, в свою очередь, выделил успешное проведение вторых совместных киберучений "Сямынь-2017" стран ШОС в Китае в декабре прошлого года, добавили в РАТС. Первые учения РАТС ШОС против кибертерроризма прошли в декабре 2015 года.