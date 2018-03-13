Ассоциацию банков Узбекистана возглавил бывший первый вице-премьер

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Генеральным директором Ассоциации банков Узбекистана назначен Бахтиер Султанович Хамидов.
Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в ведомстве.
На этой должности он сменил Сайдулло Парходбековича Абдуллаева, занимавшего данный пост с 2005 года.
Бахтиеру Хамидову 72 года.
Ранее он работал первым заместителем премьер-министра, министром финансов, министром макроэкономики и статистики, хокимом Кашкадарьинской области, а также председателем правления "Узжилсбербанка" (сейчас "Ипотека-банк").