Ассоциацию банков Узбекистана возглавил бывший первый вице-премьер

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Генеральным директором Ассоциации банков Узбекистана назначен Бахтиер Султанович Хамидов.

Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

На этой должности он сменил Сайдулло Парходбековича Абдуллаева, занимавшего данный пост с 2005 года.

Бахтиеру Хамидову 72 года.

Ранее он работал первым заместителем премьер-министра, министром финансов, министром макроэкономики и статистики, хокимом Кашкадарьинской области, а также председателем правления "Узжилсбербанка" (сейчас "Ипотека-банк").