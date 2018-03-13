Генконсульство Узбекистана торжественно откроют в Санкт-Петербурге 14 марта

В церемонии примет участие генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Мехриддин Хайриддинов

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Торжественная церемония открытия Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге состоится 14 марта, сообщает Комитет по внешним связям правительства города.

В церемонии примет участие генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Мехриддин Хайриддинов.

Со стороны Северной столицы России выступят председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев и представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

© Sputnik / Сергей Пятаков В Санкт-Петербурге открылось Генконсульство Узбекистана

Кроме того, в Центре импортозамещения и локализации выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге пройдет презентация туристического потенциала Узбекистана. В программе рассказ о лучших туристических маршрутах и инфраструктуре для путешественников в республике, модный показ национальных костюмов, дегустация блюд узбекской кухни.

В презентации примут участие заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Светлана Журкина, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, представители туроператоров Северной столицы.

Напомним, генконсульство расположено по адресу: город Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская улица, дом 4А. К его ведению относится Северо-западный федеральный округ Российской Федерации.