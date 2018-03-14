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Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев

Первый зампред Сената возглавит узбекских наблюдателей на выборах в России

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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (17)
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В состав узбекской делегации входят члены Сената и депутаты законодательной палаты парламента, заместители глав администраций Джизакской и Ташкентской областей

ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев возглавит делегацию наблюдателей республики на выборах президента России, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым 18 марта примет участие в качестве международных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в состав узбекской делегации входят члены Сената и депутаты законодательной палаты парламента, заместители глав администраций Джизакской и Ташкентской областей.

Выборы в России. Архивное фото.
© Sputnik/ Алексей Куденко
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"Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов вместе с другими членами делегации примет участие в выборах в составах миссий наблюдателей от СНГ и ШОС", — добавили в МИД республики.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (17)
Теги:
Наблюдатели, Президентские выборы в России 2018, Законодательная палата Олий Мажлиса, Сенат Республики Узбекистан, Садык Сафаев, Узбекистан



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