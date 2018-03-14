Первый зампред Сената возглавит узбекских наблюдателей на выборах в России

В состав узбекской делегации входят члены Сената и депутаты законодательной палаты парламента, заместители глав администраций Джизакской и Ташкентской областей

ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев возглавит делегацию наблюдателей республики на выборах президента России, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым 18 марта примет участие в качестве международных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в состав узбекской делегации входят члены Сената и депутаты законодательной палаты парламента, заместители глав администраций Джизакской и Ташкентской областей.

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"Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов вместе с другими членами делегации примет участие в выборах в составах миссий наблюдателей от СНГ и ШОС", — добавили в МИД республики.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").