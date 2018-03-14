Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил в должности канцлера Ангелу Меркель после ее избрания в бундестаге, пишет РИА Новости.
"Назначаю госпожу Ангелу Меркель федеральным канцлером", — сказал Штайнмайер.
В утреннем тайном голосовании по кандидатуре Меркель в бундестаге приняли участие 692 депутата, четыре бюллетеня признаны недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата. При этом необходимый минимум для ее переизбрания составлял 355 голосов. В бундестаг данного созыва вошли 709 депутатов.