Могерини подтвердила свое участие в конференции по Афганистану в Ташкенте

Федерика Могерини планирует встретиться с руководителями внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини примет участие в международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

Проведение международной конференции по Афганистану запланировано на 26-27 марта.

"Госпожа Могерини подтвердила свое участие, и она должна прибыть 26 марта участвовать в конференции, ее открытии", — сообщил РИА Новости в среду специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан во время проведения в Ташкенте круглого стола по вопросам развития сотрудничества ЕС и Узбекистана.

Спецпредставитель сообщил, что Могерини в рамках конференции планирует встретиться с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Афганистана, чтобы обсудить дальнейшие возможности сотрудничества и вопросы безопасности в регионе.

© AFP 2018/ Noorullah Shirzada Движение "Талибан" не ждут на конференции по Афганистану в Ташкенте

Буриан отметил, что конференция в Ташкенте — это хороший повод, "чтобы обговорить некоторые вопросы" с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он не смог подтвердить, что такая встреча запланирована в рамках конференции.

Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, Генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая, представлять первый заместитель госсекретаря США. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Накануне МИД Узбекистана сообщил, что радикальное движение "Талибан" не направляло обращение для участия в конференции.