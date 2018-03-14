Мирзиёев назначил главу Комитета по межнациональным отношениям

Комитет был создан в мае прошлого года на базе Республиканского интернационального культурного центра и Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей с зарубежными странами

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев назначил нового председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при правительстве Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Этот пост занял бывший глава Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту Рустамбек Курбанов. Указ о его назначении был подписан Мирзиёевым в понедельник.

© Sputnik/Виктор Толочко Межнациональными отношениями в Узбекистане займется отдельный комитет

Рустам Курбанов в правительстве не новичок. В разные годы он работал первым заместителем хокима Ташкента по социальным вопросам, хокимом Бектемирского района столицы, президентом Национального олимпийского комитета, председателем компании "Узбектуризм".

"Я уверен, что вновь назначенный председатель, имея большой опыт работы на разных руководящих должностях правительственного уровня, сумеет повести за собой большой коллектив работников и качественно решить поставленные руководством страны задачи по укреплению дружбы и согласия между нациями и народностями, проживающими в республике", — отметил в ходе представления нового председателя комитета заместитель премьер–министра Узбекистана Кахрамон Акмалов.

Напомним, что комитет был создан в мае прошлого года на базе Республиканского интернационального культурного центра и Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей с зарубежными странами.

На комитет возложены задачи по последовательной реализации государственной политики в области обеспечения межнационального согласия и толерантности в обществе, широкому разъяснению миролюбивой политики, укреплению дружбы с мировым сообществом, в том числе диаспорой соотечественников за рубежом.