Мирзиёев назначил главу Комитета по межнациональным отношениям

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев назначил нового председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при правительстве Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.
Этот пост занял бывший глава Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту Рустамбек Курбанов. Указ о его назначении был подписан Мирзиёевым в понедельник.
"Я уверен, что вновь назначенный председатель, имея большой опыт работы на разных руководящих должностях правительственного уровня, сумеет повести за собой большой коллектив работников и качественно решить поставленные руководством страны задачи по укреплению дружбы и согласия между нациями и народностями, проживающими в республике", — отметил в ходе представления нового председателя комитета заместитель премьер–министра Узбекистана Кахрамон Акмалов.
Напомним, что комитет был создан в мае прошлого года на базе Республиканского интернационального культурного центра и Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей с зарубежными странами.
На комитет возложены задачи по последовательной реализации государственной политики в области обеспечения межнационального согласия и толерантности в обществе, широкому разъяснению миролюбивой политики, укреплению дружбы с мировым сообществом, в том числе диаспорой соотечественников за рубежом.