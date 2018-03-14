Мирзиёев уволил несколько чиновников агропромышленного сектора

Президент Узбекистана поручил разработать трехлетнюю программу по производству и доставке потребителям сельскохозяйственной техники. В текущем году производители тракторов, комбайнов и других агромашин должны экспортировать свою продукцию как минимум на 30 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Узбекистана на совещании, по развитию сельскохозяйственного машиностроения подверг резкой критике работу отдельных должностных лиц и поручил разработать программу по производству и доставке необходимой техники сельхозпроизводителям, сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании жесткой критике подвергнуты недостатки в производстве сельскохозяйственной техники, сервисном обслуживании, оптимизации импорта и расширении экспорта. те факты, что сельскохозяйственная отрасль обеспечена техникой на 85%, определенная часть парка устарела и меры по его обновлению не были приняты своевременно.

Заместителю премьер-министра — председателю правления акционерного общества "Узагротехсаноатхолдинг" Н.Отажонову был объявлен выговор за ненадлежащий контроль за исполнением поручений. Кроме того своих должностей лишились заместители председателя правления АО "Узагротехсаноатхолдинг" — генеральный директор АО "Узагросервис" Р. Ахмедов и генеральный директор АО "Узагролизинг" Х. Имамов, а также заведующий Информационно-аналитическим департаментом Кабинета Министров А.Рафиков.

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Шавкат Мирзиёев распорядился разработать программу производства и доставки сельскохозяйственной техники на 2018-2021 годы. Также президент поручил обеспечить в полном объеме запланированные поставки техники для выполнения весенних агротехнических мероприятий и провести модернизацию и обновление машинно-тракторных парков.

Перед производителями сельхозтехники поставлена задача уже в текущем году довести экспорт своей продукции до 30 миллионов долларов. Основными направлениями для торговли станут в Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Пакистан, Азербайджан и другие страны.

По данным пресс-службы главы государства, в 2017 году объемы производства и оказания услуг по лизингу сельскохозяйственной техники выросли в 1,7 раза, услуг механизации — в 2,5 раза.