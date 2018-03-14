Мирзиёев утвердил соглашение о безвизовом режиме с Таджикистаном

Узбекская сторона утвердила ранее подписанное в Душанбе двустороннее соглашение о 30-дневном безвизовом пребывании на ее территории таджикских граждан. МИДу республики поручено донести эту информацию до коллег из Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение о взаимных поездах граждан Узбекистана и Таджикистана, подписанное главами государств в Душанбе, сообщает пресс-служба президента республики.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным ведомствам и министерствам обеспечить исполнение подписанного соглашения и уведомить об этом таджикскую сторону.

"Министерству иностранных дел Республики Узбекистан направить соответствующее уведомление о выполнении Республикой Узбекистан внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора. Применить положения данного Соглашения с 16 марта 2018 года до его вступления в силу в отношении граждан Республики Таджикистан, въезжающих, выезжающих, следующих транзитом и временно пребывающим на территории Республики Узбекистан", — говорится в тексте постановления.

После вступления в силу международного договора постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 июля 2000 года №259 теряет юридическую силу. Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова, председателя Служба национальной безопасности Ихтиёра Абдуллаева и на министра иностранных дел Абдулазиза Камилова.

Соглашение о поездках граждан двух республик было подписано главами Узбекистан и Таджикистана 9 марта в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Душанбе. Всего представители делегаций двух стран подписали 27 документов, касающихся взаимодействия во всех сферах, начиная с пограничного сотрудничества и вопросов торговли и заканчивая транспортно-логистическими связями а также культурно-гуманитарными проектами.