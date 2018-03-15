Главы стран ЦА проведут неформальную встречу в Астане

Впервые идею провести неформальную встречу глав государств Центральной Азии озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Руководители стран Центральной Азии в четверг примут участие в рабочей (консультативной) встрече, которая не предполагает определенной повестки.

Встреча пройдет в резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Астане. Ранее его пресс-секретарь Айдос Укибай сообщал, что участие в мероприятии примут лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Не будет только президента Туркменистана, эту страну представит председатель меджлиса Акджа Нурбердыева.

Накануне мероприятия посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов заявил журналистам, что данная встреча — "большое событие".

"В таком региональном формате главы государств будут иметь возможность без жесткой повестки дня, в свободной форме обсудить все вопросы, которые они сочтут нужными. Вопросы и региональной повестки дня, и двусторонней, и более широкого масштаба", — сказал Сейтимов.

По словам дипломата, формат встречи также не предусматривает принятия совместных документов.

Впервые идею провести неформальную встречу глав государств Центральной Азии озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН, он заявил, что в регионе значительно повысился уровень политического доверия, удалось найти принципиально важные решения по многим вопросам.

"За короткое время в регионе удалось создать абсолютно новую политическую атмосферу. Считаю, что закреплению данной тенденции способствовало бы проведение регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии", — сказал тогда узбекский лидер.

Позже в Самарканде на международной конференции, посвященной проблемам Центральной Азии, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что Назарбаев поддержал инициативу Мирзиёева и предложил провести встречу центральноазиатских лидеров в Астане.