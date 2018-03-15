Небензя: Великобритания располагает формулой "Новичка"

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и призывает Великобританию выдать образцы вещества, на которое ссылаются британские следователи, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности.

"Это (предоставление вещества. — Ред.) не факультативное, а обязательное требование по конвенции (о запрещении химического оружия). Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

© AFP 2018/ Fabrice Coffrini Из Лондона высылают 23 российских дипломата, Москва готовит ответные меры

"Если полученные разъяснения будут сочтены недостаточными, можно будет обратиться за содействием к руководящим органам ОЗХО. Это единственный цивилизованный вариант урегулирования вопроса. Раз уж нас абсолютно безосновательно обвинили в несоблюдении конвенции, другого пути просто нет. Без плотного диалога специалистов различного профиля здесь не обойтись", — добавил Небензя.

По его словам, у специалистов есть основания считать, что Великобритания сама располагает химической формулой нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы использовалось при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Совет Безопасности ООН в среду по инициативе Великобритании провел экстренное заседание в связи с инцидентом в Солсбери.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о необходимости принять ответные меры за атаку в Солсбери, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в других странах.

Она отметила, что доверия к Совету Безопасности ООН не будет, если "мы не сможем привлечь Россию к ответственности".

Напомним, в британском городе Солсбери 4 марта без сознания были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Великобритании в ходе собственного расследования пришло к выводу, что Скрипалей отравили боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения класса "Новичок". Великобритания объявила виновной в отравлении Россию и в одностороннем порядке выслала 23 российских дипломата, а также призвала к бойкоту чемпионата мира по футболу.