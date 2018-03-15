Небензя: Великобритания располагает формулой "Новичка"

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и призывает Великобританию выдать образцы вещества, на которое ссылаются британские следователи, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности.
"Это (предоставление вещества. — Ред.) не факультативное, а обязательное требование по конвенции (о запрещении химического оружия). Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.
По его словам, у специалистов есть основания считать, что Великобритания сама располагает химической формулой нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы использовалось при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Совет Безопасности ООН в среду по инициативе Великобритании провел экстренное заседание в связи с инцидентом в Солсбери.
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о необходимости принять ответные меры за атаку в Солсбери, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в других странах.
Она отметила, что доверия к Совету Безопасности ООН не будет, если "мы не сможем привлечь Россию к ответственности".