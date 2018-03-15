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Под флагом безопасности: преемница СНБ обрела новую геральдику

© Flickr/ UNC - CFC - USFK
Политика
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Тема:
Реформирование структуры СНБ Узбекистана (13)
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Учреждение новой ведомственной символики призвано способствовать повышению боевого духа военнослужащих и сплотить их для выполнения задач по обеспечению государственной безопасности

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Служба национальной безопасности Узбекистана не только переименована в Службу государственной безопасности, но и получила новые флаг и герб, следует из указа президента.

"Флаг Службы государственной безопасности Республики Узбекистан представляет собой прямоугольное полотнище темно-синего цвета, символизирующего постоянство, мужество, преданность, самоотверженность и храбрость", — говорится в документе.

В центре флага изображен геральдический знак — эмблема Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.

Длина флага — 250 см, ширина — 125 см.

Эмблема Службы государственной безопасности представляет собой серебристый круг, с кольцевой полосой по краю темно-синего цвета.

"В центре круга изображен треугольный, вытянутый книзу щит с вырезанными верхними углами, символизирующий защиту государства и общества от внешних и внутренних угроз. Поле щита серебряное. В центре щита изображен государственный герб Республики Узбекистан", — следует из приложения к указу.

Кольца, изображенные в вырезанных углах щита и на острие, символизируют охрану интересов личности, общества и государства.

Расположенный за щитом меч — символ силы, чести, справедливости, отваги и бдительности. Рукоять меча состоит из семи ободков, по числу основных принципов деятельности Службы государственной безопасности.

За щитом и мечом изображен симметрично развевающийся в стороны государственный флаг Республики Узбекистан, что символизирует защищенность конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и государственных интересов от внешних и внутренних угроз.

Геральдический знак – эмблема Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Правительственный портал республики Узбекистан
Геральдический знак – эмблема Службы государственной безопасности Республики Узбекистан

Отмечается, что учреждение ведомственной символики будет способствовать повышению боевого духа военнослужащих и сплотит их для выполнения задач по обеспечению государственной безопасности.

Указом "О мерах по совершенствованию системы государственной безопасности Республики Узбекистан" также с 1 апреля 2018 года передаются другим ведомствам или упраздняются отдельные разрешительные полномочия, относившиеся к компетенции Службы национальной безопасности.

Законодательной палате Олий Мажлиса рекомендовано доработать проект закона "О Службе национальной безопасности Республики Узбекистан" с учетом изданного президентом указа.

Тема:
Реформирование структуры СНБ Узбекистана (13)
Теги:
Служба государственной безопасности, СНБ, Правоохранительные органы



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