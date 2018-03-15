Главы государств Центральной Азии в 2019 году встретятся в Ташкенте

Будет создана пятисторонняя рабочая комиссия на уровне вице-премьеров стран региона, заявил глава Казахстана Нурсултан Назарбаев

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Следующая неформальная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в 2019 году в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Встреча будет в следующем году в Ташкенте. Именно накануне Навруза мы договорились поочередно встречаться в столицах", — сказал Назарбаев по итогам встречи глав государств Центральной Азии в Астане.

По его словам, будет создана пятисторонняя рабочая комиссия на уровне вице-премьеров стран региона.

Впервые идею провести неформальную встречу глав государств Центральной Азии озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла сегодня в Казахстане. В ней приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева.