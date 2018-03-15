19:18 15 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Главы стран ЦА на встрече в Казахстане

Главы государств Центральной Азии в 2019 году встретятся в Ташкенте

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Саммит глав государств Центральной Азии в Астане (10)
11310

Будет создана пятисторонняя рабочая комиссия на уровне вице-премьеров стран региона, заявил глава Казахстана Нурсултан Назарбаев

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Следующая неформальная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в 2019 году в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Встреча будет в следующем году в Ташкенте. Именно накануне Навруза мы договорились поочередно встречаться в столицах", — сказал Назарбаев по итогам встречи глав государств Центральной Азии в Астане.

По его словам, будет создана пятисторонняя рабочая комиссия на уровне вице-премьеров стран региона.

Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели встречу
Пресс-служба президента Узбекистана
"Невозможный прорыв" и другие темы, которые обсудили Мирзиёев и Назарбаев
Впервые идею провести неформальную встречу глав государств Центральной Азии озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла сегодня в Казахстане. В ней приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева.

Тема:
Саммит глав государств Центральной Азии в Астане (10)
Теги:
Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Ташкент, Узбекистан, Международная политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, вице-премьера Грузии министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
    Четыре министра

    Для чего встречали и о чем договорились министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции в Баку?

  • Интернет-пользователь, архивное фото
    Хакнуть милицию

    Неизвестные хакеры взломали сайт интернет-проекта минской милиции "#перехват" и разместили на нем изображения Владимира Путина и Александра Лукашенко.

  • Константин Столяров
    Тур-пакет

    Почему туристы предпочитают систему "все включено" в Египте и Турции, вместо чистого моря, воздуха, гор и водопадов Абхазии?

  • Шаварш Кочарян
    Армяно-турецкий разрыв

    Власти Турции были официально уведомлены Арменией о денонсации протоколов, направленных на установление дипломатических отношений.

  • Мероприятия Дня легионеров в Риге 16 марта 2017 года
    Не день легионера

    Сейм Латвии отклонил предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным днем памяти легионеров СС.

  • Вид Старого Вильнюса ранней весной
    Вильнюс и пустота

    Пользователи соцсетей удивились безлюдным улицам литовской столицы, которые они увидели на фотографиях известной российской балерины.

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой
Высокая восточная мода: показ бренда Mursak в Москве
Что казахстанцы знают об Узбекистане
Плов, Самарканд, Мирзиёев: что казахстанцы знают об Узбекистане
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054