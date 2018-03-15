Назарбаев призвал покупать фрукты и овощи у соседей

Одной из главных тем на рабочей встрече глав государств Центральной Азии стало стало расширение номенклатуры товаров взаимной торговли между странами

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал активнее импортировать в республику фрукты и овощи из стран Центральной Азии, сообщает Sputnik Узбекистан.

По словам Назарбаева, одной из главных тем на рабочей встрече глав государств Центральной Азии стало стало расширение номенклатуры товаров взаимной торговли между странами.

"Статистика говорит о том, что, например, Казахстан откуда-то завозит какие-то товары, которые у них есть. А Таджикистан завозит из Европы, допустим, металл, для того, чтобы строить ГЭС. У нас Карагандинский металлургический комбинат производит сколько угодно той же арматуры", — сказал Назарбаев по итогам встречи.

Политики подробно обсудили экспортно-импортные операции между своими странами.

"Даже овощи-фрукты, которые уже сейчас вовсю созрели, даже гранаты в Узбекистане, Таджикистане, а мы все равно клубнику ввозим из Израиля, видите ли. Это непростой вопрос — переломить чиновников, которые сели на этой торговле, и им выгодно ввозить оттуда, с известными своими друзьями там общаться и что-то получать. Это большой вопрос", — заключил президент.

Рабочая встреча глав государств Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — прошла сегодня в Астане. Туркменистан на встрече представила председатель меджлиса Акджа Нурбердыева. Следующая подобная встреча состоится в Ташкенте в 2019 году.