19:17 15 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Назарбаев призвал покупать фрукты и овощи у соседей

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Саммит глав государств Центральной Азии в Астане (10)
76 0 0

Одной из главных тем на рабочей встрече глав государств Центральной Азии стало стало расширение номенклатуры товаров взаимной торговли между странами

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал активнее импортировать в республику фрукты и овощи из стран Центральной Азии, сообщает Sputnik Узбекистан.

По словам Назарбаева, одной из главных тем на рабочей встрече глав государств Центральной Азии стало стало расширение номенклатуры товаров взаимной торговли между странами.

"Статистика говорит о том, что, например, Казахстан откуда-то завозит какие-то товары, которые у них есть. А Таджикистан завозит из Европы, допустим, металл, для того, чтобы строить ГЭС. У нас Карагандинский металлургический комбинат производит сколько угодно той же арматуры", — сказал Назарбаев по итогам встречи.

Политики подробно обсудили экспортно-импортные операции между своими странами.

"Даже овощи-фрукты, которые уже сейчас вовсю созрели, даже гранаты в Узбекистане, Таджикистане, а мы все равно клубнику ввозим из Израиля, видите ли. Это непростой вопрос — переломить чиновников, которые сели на этой торговле, и им выгодно ввозить оттуда, с известными своими друзьями там общаться и что-то получать. Это большой вопрос", — заключил президент.

Рабочая встреча глав государств Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — прошла сегодня в Астане. Туркменистан на встрече представила председатель меджлиса Акджа Нурбердыева. Следующая подобная встреча состоится в Ташкенте в 2019 году.

Тема:
Саммит глав государств Центральной Азии в Астане (10)
Теги:
Нурсултан Назарбаев, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Международная политика, Экспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, вице-премьера Грузии министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
    Четыре министра

    Для чего встречали и о чем договорились министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции в Баку?

  • Интернет-пользователь, архивное фото
    Хакнуть милицию

    Неизвестные хакеры взломали сайт интернет-проекта минской милиции "#перехват" и разместили на нем изображения Владимира Путина и Александра Лукашенко.

  • Константин Столяров
    Тур-пакет

    Почему туристы предпочитают систему "все включено" в Египте и Турции, вместо чистого моря, воздуха, гор и водопадов Абхазии?

  • Шаварш Кочарян
    Армяно-турецкий разрыв

    Власти Турции были официально уведомлены Арменией о денонсации протоколов, направленных на установление дипломатических отношений.

  • Мероприятия Дня легионеров в Риге 16 марта 2017 года
    Не день легионера

    Сейм Латвии отклонил предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным днем памяти легионеров СС.

  • Вид Старого Вильнюса ранней весной
    Вильнюс и пустота

    Пользователи соцсетей удивились безлюдным улицам литовской столицы, которые они увидели на фотографиях известной российской балерины.

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой
Высокая восточная мода: показ бренда Mursak в Москве
Что казахстанцы знают об Узбекистане
Плов, Самарканд, Мирзиёев: что казахстанцы знают об Узбекистане
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054