Катар приглашен на конференцию по Афганистану в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Представители Министерства иностранных дел Катара приглашены на международную конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пройдет 26-27 марта в Ташкенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Узбекистана.
Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием радикального движения "Талибан", полагают во внешнеполитическом ведомстве.
"Приглашение направлено также Министерству иностранных дел Катара, государства, которое является активным участником многих инициатив по афганской проблеме, в частности, международной контактной группы, "Кабульского процесса" и других, и может сыграть важную роль в организации мирного процесса с участием "Талибана", — заявили в пресс-службе.
В МИД уточнили, что предложение о приглашении Катара выдвинуто Афганистаном вместе с Узбекистаном, инициировавшим проведение международной конференции.
Ранее МИД Узбекистана сообщил, что радикальное движение "Талибан" не высказывало намерений участвовать в форуме.
По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, Генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая, первый заместитель госсекретаря США. Делегацию России представит министр иностранных дел Сергей Лавров.