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Флаги стран-участниц конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии

Катар приглашен на конференцию по Афганистану в Ташкенте

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (21)
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Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием радикального движения "Талибан", полагают в МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Представители Министерства иностранных дел Катара приглашены на международную конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пройдет 26-27 марта в Ташкенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Узбекистана.

Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием радикального движения "Талибан", полагают во внешнеполитическом ведомстве.

"Приглашение направлено также Министерству иностранных дел Катара, государства, которое является активным участником многих инициатив по афганской проблеме, в частности, международной контактной группы, "Кабульского процесса" и других, и может сыграть важную роль в организации мирного процесса с участием "Талибана", — заявили в пресс-службе.

В МИД уточнили, что предложение о приглашении Катара выдвинуто Афганистаном вместе с Узбекистаном, инициировавшим проведение международной конференции.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что радикальное движение "Талибан" не высказывало намерений участвовать в форуме.

Члены движения Талибан (запрещено в РФ), Афганистан. Архивное фото
© AFP 2018/ Noorullah Shirzada
Движение "Талибан" не ждут на конференции по Афганистану в Ташкенте
Представительство движения "Талибан" в Дохе было открыто в 2013 году при поддержке властей США, Афганистана и Катара. Предполагалось, что это позволит активизировать переговорный процесс и способствовать урегулированию ситуации в Афганистане.

По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, Генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая, первый заместитель госсекретаря США. Делегацию России представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (21)
Теги:
Радикальное движение "Талибан", Катар, Ташкент, Международные организации, Международный договор



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    Отбомбились

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