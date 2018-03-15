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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Лавров: ответ Москвы на действия Лондона последует очень скоро

© Sputnik/ Григорий Сысоев
Политика
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В сообщении МИД России подчеркивается, что британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию"

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе форума "Россия страна возможностей", что ответ РФ на принятые Лондоном в отношении Москвы меры последует "очень скоро".

"Этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем до наших британских коллег", — цитирует министра "Российская газета".

Напомним, 4 марта без сознания были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Великобритании в ходе собственного расследования пришло к выводу, что Скрипалей отравили боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения класса "Новичок". Великобритания объявила виновной в отравлении Россию.

Фрагмент Капитолия - здание Конгресса США в Вашингтоне
© Sputnik/ Игорь Михалев
Аппаратура для производства газа "Новичок" была вывезена в США в 90-х годах
"Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией", — говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В сообщении подчеркивается, что британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", и ответные меры Москвы "не заставят себя ждать".

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Теги:
Сергей Скрипаль, Сергей Лавров, Лондон, Москва



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  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

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