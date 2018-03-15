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Шавкат Мирзиёев награжден орденом 1-степени Достик

Назарбаев наградил Мирзиёева орденом "Достык" на открытии года Узбекистана

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Саммит глав государств Центральной Азии в Астане (11)
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На церемонии открытия года Узбекистана в Казахстане присутствовали главы делегаций Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В театре "Астана-опера" состоялась церемония официального открытия Года Узбекистана в Казахстане.

Главы стран ЦА на встрече в Казахстане
Пресс-служба президента Узбекистана
Главы государств Центральной Азии в 2019 году встретятся в Ташкенте
В мероприятии приняли участие главы делегаций Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Президент Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева и весь народ, а также наградил Шавката Мирзиёева орденом "Достык" первой степени за огромный вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Казахстаном.

Глава Узбекистана отметил необходимость сохранения и приумножения наследия наших предков, которое является символом согласия и сплоченности наших народов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"Наша историческая общность и близость помогают нам сообща преодолевать непростые вызовы современного мира, эффективно противостоять общим угрозам, вместе строить будущее ради новых поколений. И мы должны делать все от нас зависящее, чтобы оградить наш общий дом, наших детей от раздоров и конфликтов, чтобы всегда в нашем регионе царили мир и благополучие", —  сказал Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели встречу
Пресс-служба президента Узбекистана
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Программа Года Узбекистана в Казахстане предусматривает проведение множества культурно-просветительских мероприятий. В Алма-Ате пройдут Дни узбекской литературы. Артисты Узбекского Национального академического драматического театра посетят Чимкент с гастролями. В Астане будут организованы выставка Национального костюма узбекских женщин и народно-прикладного искусства, а также книжная выставка.

В городе Туркестане предусмотрено проведение экспедиции фольклорных коллективов, творческая поездка коллектива Республиканского театра юного зрителя в Алма-Ату. В городах Таразе, Чимкенте, Кызыл-Орде, Туркестане планируется проведение Дней узбекского кино, концертных программ художественных коллективов и эстрадных исполнителей нашей страны, Фестиваля плова.

Год Узбекистана завершится торжественным концертом в Астане с участием мастеров искусства и молодых исполнителей двух стран.

Тема:
Саммит глав государств Центральной Азии в Астане (11)
Теги:
орден дружбы, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан



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    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
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