Назарбаев наградил Мирзиёева орденом "Достык" на открытии года Узбекистана

На церемонии открытия года Узбекистана в Казахстане присутствовали главы делегаций Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В театре "Астана-опера" состоялась церемония официального открытия Года Узбекистана в Казахстане.

Пресс-служба президента Узбекистана Главы государств Центральной Азии в 2019 году встретятся в Ташкенте

В мероприятии приняли участие главы делегаций Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Президент Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева и весь народ, а также наградил Шавката Мирзиёева орденом "Достык" первой степени за огромный вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Казахстаном.

Глава Узбекистана отметил необходимость сохранения и приумножения наследия наших предков, которое является символом согласия и сплоченности наших народов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"Наша историческая общность и близость помогают нам сообща преодолевать непростые вызовы современного мира, эффективно противостоять общим угрозам, вместе строить будущее ради новых поколений. И мы должны делать все от нас зависящее, чтобы оградить наш общий дом, наших детей от раздоров и конфликтов, чтобы всегда в нашем регионе царили мир и благополучие", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Программа Года Узбекистана в Казахстане предусматривает проведение множества культурно-просветительских мероприятий. В Алма-Ате пройдут Дни узбекской литературы. Артисты Узбекского Национального академического драматического театра посетят Чимкент с гастролями. В Астане будут организованы выставка Национального костюма узбекских женщин и народно-прикладного искусства, а также книжная выставка.

В городе Туркестане предусмотрено проведение экспедиции фольклорных коллективов, творческая поездка коллектива Республиканского театра юного зрителя в Алма-Ату. В городах Таразе, Чимкенте, Кызыл-Орде, Туркестане планируется проведение Дней узбекского кино, концертных программ художественных коллективов и эстрадных исполнителей нашей страны, Фестиваля плова.

Год Узбекистана завершится торжественным концертом в Астане с участием мастеров искусства и молодых исполнителей двух стран.