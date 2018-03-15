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Владимир Путин подписал указ

Владимир Путин подписал указ о проведении саммита ШОС в Челябинске

© RIA Novosti. Mikhail Klimenteev
Политика
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Губернатор Челябинской области отметил, что благодаря мероприятию город станет ярким и процветающим

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Проведение в Челябинске саммита ШОС станет для города историческим шансом получить новый импульс развития, Челябинск будет ярким, комфортным и современным городом.

Флаги стран-участниц ШОС
AP Photo
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Как заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, следующий саммит ШОС пройдет в Челябинске, подписан соответствующий указ.

"Мы планомерно, на протяжении нескольких лет, работали над тем, чтобы провести в Челябинске саммит стран-участников ШОС. Решение, которое принял сегодня и озвучил президент России Владимир Путин, – это оценка нашей подготовки, высокое доверие и возлагаемая на нас огромная ответственность… Для Челябинска и всего региона это исторический шанс получить новый импульс развития, и мы им воспользуемся максимально эффективно", — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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Он добавил, что Челябинск будет процветающим городом – ярким, комфортным, благополучным и современным. "Мы продолжим работу по подготовке к проведению саммита с удвоенной энергией", — подчеркнул Дубровский.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в столице Узбекистана.

Теги:
саммит, ШОС, Владимир Путин, Узбекистан, Россия



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    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

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