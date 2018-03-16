Генпрокуратура Узбекистана будет сотрудничать с Секретной службой США

Подписанный меморандум предусматривает обмен информацией о финансовых расследованиях, опытом и техническими разработками в области валютных преступлений, а также порядок проведения встреч рабочих групп или других совещаний, представляющих взаимный интерес

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Секретная служба Соединенных Штатов подписала Меморандум о взаимопонимании в области борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями с Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Меморандум предусматривает обмен информацией о финансовых расследованиях, опытом и техническими разработками в области валютных преступлений, а также порядок проведения встреч рабочих групп или других совещаний, представляющих взаимный интерес.

"Валютные и финансовые преступления являются глобальной угрозой возрастающей сложности. Прочный заслон на пути такого рода преступлений является ключевым способом борьбы с транснациональными преступными организациями. Крайне важно, чтобы сотрудники Секретной службы и правоохранительных органов помогали друг другу по всему миру, поэтому мы хотим тесно сотрудничать с Генеральной прокуратурой здесь, в Узбекистане," — сказала постоянный представитель Секретной службы США Дениз Фейднер.

Документ поддержали и Министерство иностранных дел Узбекистана, а также Региональный офис по безопасности Посольства США в Ташкенте.

"Этот меморандум способствует достижению одной из наших главных целей в Посольстве США в Узбекистане — укреплению сотрудничества США в области безопасности и правоохранительной деятельности с целью пресечения деятельности транснациональных преступных организаций", — сказал представитель Регионального офиса по безопасности посольства США.

Секретная служба США была создана более 150 лет назад, ее основными задачами стало выявление и предотвращение случаев подделки американской валюты. Сейчас кроме обеспечения защиты президента и других высокопоставленных лиц США Секретная служба США проводит финансовые расследования по таким делам, как подделка валюты, банковское мошенничество, мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием современных средств связи, незаконные финансовые операции и связанная с ними киберпреступность.

Расширение сотрудничества между правоохранительными органами позволит двум странам противостоять транснациональным преступным организациям и угрозам безопасности путем расследования механизмов их финансовой поддержки.