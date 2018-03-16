Сирийский конфликт: стороны должны договориться без вмешательства извне

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Министры иностранных дел Ирана, Турции и России приняли совместное заявление по итогам встречи в Астане.

"Сегодня мы договорились продолжать содействие сирийцам в восстановлении единства страны, политическом урегулировании, в том числе путем создания конституционного комитета и запуска его работы в Женеве в ближайшее время", — сказал Лавров.

Лавров добавил, что сами сирийцы должны договариваться между собой без вмешательства извне, пишет Sputnik Казахстан.

"Видно стремление некоторых западных коллег сохранить боевой потенциал террористов. Постоянные обстрелы Дамаска, блокирование конвоев с гуманитарной помощью дают повод для надуманных обвинений сирийских властей и России. Несмотря на всю поднятую шумиху вокруг ситуации в Восточной Гуте, мы продолжаем работу по содействию сирийским властям", — заявил Лавров.

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Глава МИД России добавил, что в четверг в Восточной Гуте был организован массовый выход более 12 тысяч мирных жителей из населенных пунктов.В пятницу в ходе встречи главы МИД Ирана, России и Турции в Астане проанализировали результаты, достигнутые за первый год взаимодействия по урегулированию военного конфликта в Сирии.

В Астане с января 2017 года состоялось восемь раундов по вопросам межсирийского урегулирования с участием представителей правительства Сирийской Арабской Республики и оппозиции. Последние переговоры прошли 21-22 декабря прошлого года. Главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции обсуждают в Астане процесс дальнейшего урегулирования ситуации в Сирии.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что прошедшие в Астане восемь раундов межсирийского урегулирования позволили "положить конец тупиковой ситуации в переговорном процессе".

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"Мы придаем большое значение работе группы по освобождению пленных, передаче тел погибших, поиску без вести пропавших. Мы убеждены, что работа данной группы будет укреплять доверие между всеми конфликтующими сторонами и даст значительный импульс для развития нашей деятельности. С момента запуска переговоров были определены четыре зоны деэскалации и созданы механизмы по мониторингу за режимом прекращения огня. Данные и другие результаты астанинского процесса не могут не быть учтены", — сказал Абдрахманов.

Глава казахстанского МИД отметил, что сирийский процесс не отделяется от инициативы ООН, а полностью нацелен на интеграцию с женевскими переговорами.

"На фоне растущей напряженности на местах мы считаем, что региональные субъекты, Россия и США, в первую очередь должны начать конструктивный диалог по данному вопросу, тесное сотрудничество двух сил будет отвечать интересам всех заинтересованных стран", — сказал Абдрахманов.

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В ходе переговоров представители стран-гарантов планируют проанализировать результаты, достигнутые за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии, а также наметить дальнейшие совместные действия.

В Астане с января 2017 года состоялось восемь раундов по вопросам межсирийского урегулирования с участием представителей правительства Сирийской Арабской Республики и оппозиции. Последние переговоры прошли 21-22 декабря прошлого года.