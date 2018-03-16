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Закон о государственно-частном партнерстве разработают к середине 2018 года

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Политика
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Документ предлагает распространить государственно-частное партнерство на 16 различных сфер общественно-политического и социально-экономического развития Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана планируют завершить разработку проекта закона "О государственно-частном партнерстве" до середины 2018 года и передать его на рассмотрение парламентариям, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом в пятницу в Ташкенте заявил первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев.

По его словам, формирование в республике современных правовых основ развития государственно-частного партнерства позволит эффективно использовать ресурсы государства и частного сектора для удовлетворения социальных потребностей общества.

"Некоторые отрасли требуют особого внимания, особенно это касается здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Использование государственно-частного партнерства в этих направлениях может серьезно активизировать их развитие. Мы уже активно используем эту форму в дошкольном образовании, в стране принято постановление президента, предусматривающее строительство частных детских садов", — отметил Мирзаев.

Напомним, что документ предлагает распространить ГЧП на 16 различных сфер общественно-политического и социально-экономического развития Узбекистана. В частности, это научно-техническая, инновационная, телекоммуникационная, металлургическая, медицинская, жилищно-коммунальная, агропромышленная и другие отрасли.

Узбекский рынок
© Flickr/ Dan Lundberg
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Законопроект предусматривает, что в соглашении о ГЧП будут указываться предмет и объект соглашения, права и обязанности сторон, виды и условия имущественного и финансового обеспечения, описание, в том числе технико-экономические показатели объекта.

Соглашение также предусмотрит обязательства сторон в связи с предоставлением частному партнеру имущества, предназначенного для осуществления деятельности, порядок расчетов между сторонами, порядок и условия финансирования проекта.

Принятие документа, по оценкам экспертов, будет способствовать стимулированию предпринимательской инициативы в социально значимых сферах экономики.

Теги:
Министерство экономики Узбекистана, Ташкент, Экономическая политика



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