Камилов пригласил главу МИД Германии Мааса на конференцию по Афганистану

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приглашен на международную конференцию по Афганистану в Ташкенте, передает пресс-служба МИД Узбекистана.
"Глава МИД Узбекистана в послании пригласил федерального министра Хайко Мааса принять участие в предстоящей 26-27 марта 2018 года в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану", — говорится в сообщении.
По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, Генеральный секретарь ООН и руководитель внешнеполитического ведомства Китая. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.