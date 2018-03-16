Камилов пригласил главу МИД Германии Мааса на конференцию по Афганистану

Проведение международной конференции по Афганистану запланировано на 26-27 марта в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приглашен на международную конференцию по Афганистану в Ташкенте, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

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По данным пресс-службы, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов направил поздравительное послание Маасу в связи с его назначением федеральным министром иностранных дел Германии.

"Глава МИД Узбекистана в послании пригласил федерального министра Хайко Мааса принять участие в предстоящей 26-27 марта 2018 года в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану", — говорится в сообщении.

По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, Генеральный секретарь ООН и руководитель внешнеполитического ведомства Китая. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.