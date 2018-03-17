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Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари

Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область

© Пресс служба президента Узбекистана
Политика
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Глава государства совершит инспекционный осмотр области, чтобы проверить исполнение поручений, данных ранее руководителям администрации

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Глава Узбекистана, посетив Самаркандскую область в апреле и ноябре 2017 года, поставил задачи по всестороннему развитию области, строительству социальных объектов.

Как сообщает пресс-служба президента, в рамках нынешней поездки будет проанализировано исполнение этих поручений, а также определены новые задачи.

Как обычно, в первый день поездки запланировано посещение районов, проведение совещания с активом и ответственными руководителями области.

В сообщении пресс-службы говорится, что Шавкат Мирзиёев уже посетил мавзолей Имама Бухари.

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"Здесь состоялась презентация концепции по реконструкции и расширению этого комплекса. Проект предусматривает строительство на прилегающей к мавзолею обширной территории гостиниц, жилья, школы, автостанции, пунктов торговли и обслуживания, аллей", — указывается в сообщении.

Глава государства дал указания по доработке проекта, дальнейшему улучшению условий в комплексе.

"Посетители комплекса должны получить здесь духовную пищу. Надо сделать так, чтобы зарубежные туристы удивлялись научным потенциалом, культурой нашего народа. Поэтому надо еще поработать над проектом, тщательно спланировать строительные работы", — сказал президент.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Самаркандская область, Узбекистан, Политика



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