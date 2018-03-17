18:13 17 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова

Камилов и Лавров обсудили подготовку к конференции по Афганистану

© Sputnik/ Сергей Пятаков
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (24)
19 0 0

Главы МИД Узбекистана и России обсудили ход подготовки и содержательную часть проекта итогового документа Международной конференции по Афганистану, которая запланирована на 26-27 марта в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и России — Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров — в субботу в телефонном разговоре обсудили подготовку конференции по урегулированию ситуации в Афганистане в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Проведение международной конференции по Афганистану запланировано на 26-27 марта в Ташкенте.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Sputnik / Сергей Пятаков
Захарова рассказала о предстоящем визите Лаврова в Ташкент
"В рамках практики регулярных политических консультаций состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым" — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основной темой разговора были вопросы предстоящей в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану.

В частности, министры обменялись мнениями о ходе подготовки, содержательной части, проекте итогового документа Ташкентского форума и дальнейшей координации совместных усилий по вопросу поиска путей политического урегулирования афганской проблемы.

"Стороны выразили единое мнением относительно необходимости запуска прямых переговоров между центральным правительством Афганистана и движением "Талибан", — добавили в МИД Узбекистана.

По данным внешнеполитического ведомства, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая, первый заместитель госсекретаря США. Делегацию России представит Сергей Лавров.

Боевики движения Талибан
© Commons.wikimedia/ isafmedia
Движение "Талибан" заинтересовалось мирными переговорами по Афганистану
По сообщению МИД РФ, в ходе разговора особое внимание было уделено ситуации в Центральной Азии "в контексте задачи противодействия угрозам и вызовам миру и стабильности в этом регионе, исходящим с территории соседнего Афганистана".

Камилов информировал о ходе подготовки к созываемой 27 марта в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

Лавров, подтвердив свое участие в этом мероприятии, выразил надежду, что оно станет логическим продолжением международных и региональных усилий по обеспечению мира в Афганистане, в том числе в рамках Московского формата и контактной группы "ШОС-Афганистан".

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (24)

По теме

Трамп отправил Мирзиёеву послание с деталями встречи по Афганистану
Теги:
Абдулазиз Камилов, Сергей Лавров, Афганистан, Узбекистан, Россия, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Пожилые люди тоже наслаждаются выходными, греются под ярким осенним солнцем
    Рассекреченная старость

    Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото
    Все пойдут на фронт!

    Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

  • Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
    Единственный кандидат

    На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Таксисты на границе между Узбекистаном и Таджикистаном, архивное фото
Объединяя народы: как работает КПП Канибадам на узбекско-таджикской границе
Учения зенитчиков: российские военные уничтожили крылатые ракеты
Самые необычные профессии президентов разных стран
Резюме президента: самые необычные профессии глав государств

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054