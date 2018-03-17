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Шавкат Мирзиёев побывал в гостях у дехканина Тошкуввата Ражабова

Шавкат Мирзиёев рассказал, как можно достичь благополучия

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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По словам главы государства, благополучия можно достичь только своим трудом, так как никто не придет извне и не решит проблемы человека

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находясь с инспекционной поездкой по Самаркандской области, побывал в гостях у дехканина Тошкуввата Ражабова, проживающего в селе Хина Иштиханского района.

Приусадебный участок Тошкуввата-ота, которому перевалило за семьдесят, вызвало у президента восхищение — здесь опрятно и уютно, растут фруктовые деревья, овощи, организована компактная теплица, передает пресс-служба главы государства.

"Не устаю повторять одно: никто не придет к нам извне и не решит наши проблемы. Иждивенчество, безразличие — самый большой порок. Ведь ни одна страна в мире не разбогатела, ничего не делая! Мы также можем достичь благополучия только своим трудом, собственными усилиями", — отметил Мирзиёев.

Например, в Китае человек, имеющий 8 соток земли, считается состоятельным. В наших селах, сравнил президент, есть приусадебные участки с еще большей площадью. Их эффективное использование позволит обеспечить благосостояние людей.

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область
"Мы думаем о том, как обеспечить людей работой, источником постоянного дохода. Приусадебные земли — вот готовое рабочее место, готовый источник дохода", — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев дал указания по превращению Самарканда в базовый регион развития приусадебного хозяйства, раздаче саженцев и семян населению, обеспечению средствами химической защиты растений.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Самаркандская область, Узбекистан



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