Силовая рокировка: как закалялась прокуратура Узбекистана

Реформы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева коснулись всех сфер жизни страны, в том числе и силового блока

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik, Антон Курилкин. Прокуратура Узбекистана за последние два года набрала политический вес, расширилась в эпоху сжатия госорганов и стала одним из самых влиятельных силовых ведомств. Перед этим структуре пришлось пройти через кадровую чехарду и сложное переформатирование.

В структурной реформе разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.

Перетасовка на местах

Изменения в жизни прокуратуры начались сразу после вступления Шавката Мирзиёева в должность главы государства — своим первым президентским указом он учредил День работника органов прокуратуры.

Жизнь отдельных сотрудником изменилась чуть раньше — новый узбекский лидер начал постепенно проводить кадровые перестановки в региональных органах власти.

Десять из пятнадцати региональных прокуроров Узбекистана сменили место работы, причем столица даже дважды. В сентябре 2016 года на эту должность был переведен Ботир Кудратходжаев, занимавший до этого пост прокурора Сурхандарьинской области, а спустя восемь месяцев он уже передавал дела Шерзоду Облокулову, коллеге из Сырдарьи.

Сам Кудратходжаев возглавил Бюро принудительного исполнения — новую структуру, созданную на основе упраздненного департамента министерства юстиции. Основной задачей двенадцатитысячного ведомства стало исполнение судебных актов, учет исполнительных документов и, самое главное, выявление и пресечение хищений и незаконных подключений к коммунальным системам. Подчиняется Бюро Генеральной прокуратуре.

Первым итогом работы нового органа стало громкое дело с нереальной задолженностью населения по коммунальным услугам: оказалось, что узбекистанцам незаконно начислили долгов на 50 миллиардов сумов. Причем сотрудникам бюро удалось вычислить махинации всего за две недели.

Помимо надзора над задолженностями прокуратуре передали дела о банкротстве и уклонении от уплаты налогов — в июле 2017 года Сенат Узбекистана утвердил соответствующие изменения в законодательстве.

Карьерные успехи демонстрировали и многие сослуживцы Кудратходжаева по столичной прокуратуре: первый заместитель руководителя столичного подразделения Эркабай Таджиев стал прокурором Каракалпакстана, а старший прокурор Эркин Юлдашев в апреле 2017 года занял пост заместителя генпрокурора.

Разбор чужих полетов

На официальном уровне в указах президента практически всегда был пункт для генпрокурора — ему поручалось контролировать исполнение указов и проверять органы госвласти.

Чем больше на генпрокурора и его ведомство возлагалось задач, тем быстрее разрасталась прокуратура: в ее структуре появилось несколько постов заместителей генерального прокурора и новые департаменты (в конечном итоге их количество выросло на шесть). Источником кадров для новых командных должностей стали как раз региональные подразделения.

Кадровые перестановки и реформирование прокуратуры дали свой эффект: ведомство смогло охватить гораздо больший спектр дел и рассказать о старых процессах.

Самым громким инфоповодом стало обнародование информации по делу Гульнары Каримовой — дочери первого президента Узбекистана. Оказалось, что ей вменяется завладение чужим имуществом, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства, нарушение правил торговли и оказания услуг, подделка документов и легализация доходов от преступной деятельности.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Опальная принцесса: биография Гульнары Каримовой

Публикация информации о Каримовой всколыхнула общественное мнение, а сам факт обнародования подробностей ее дела стал сигналом о том, что о ранее табуированных темах можно, пусть и осторожно, говорить.

Показала себя в действии прокуратура и в декабре 2017 года, когда призвала к ответу хокима Андижана за оскорбление директоров школ.

Гораздо более серьезное дело завели на бывшего генпрокурора Рашида Кадырова — его обвинили в вымогательстве, злоупотреблении властью и получению взятки.

За коррупцию бывшего начальника его коллеги смогла привлечь за счет новых полномочий — год назад президент подписал постановление, которое превратило прокуратуру в ключевой орган по борьбе с преступностью.

ФБР и рейтинги

При проведении реформ Узбекистан ориентировался на зарубежный опыт и оценки рейтинговых агентств. Например, при разработке новых мер по борьбе с коррупцией за основу взяты соответствующие службы Норвегии и Сингапура.

Не забыли в прокуратуре и о международных оценках — отчитываясь по итогам 2017 года, исполняющий обязанности начальника Высших учебных курсов Генеральной прокуратуры Узбекистана Евгений Коленко рассказал о надеждах на улучшение позиций страны в рейтинге Transparency International.

"В январе следующего года мы ждем публикации очередного доклада, и я рассчитываю (на повышение позиций в рейтинге. — Ред.) с учетом того, что в 2017 году прошли кардинальные изменения в антикоррупционной политике… У нас есть все основания рассчитывать на существенное повышение этого рейтинга", — подчеркнул Коленко.

На посту генпрокурора Ихтиёр Абдуллаев успел заключить и несколько договоров о сотрудничестве с коллегами из других стран — прокуратурой Китая, следственным комитетом и прокуратурой Беларуси, ФБР Соединённых Штатов. Кроме того с российскими и французскими коллегами удалось обменять ценным опытом.

Что ждет СНБ?

© Sputnik/Виктор Толочко Служба безопасности Узбекистана сменила название

В конце января глава СНБ Узбекистана Рустам Иноятов, занимавший свой пост более 20 лет, был отправлен в отставку , а на его место назначен никто иной как генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев. В середине февраля 2018 его бывший заместитель Муроджон Азимов тоже получил новую должность, возглавив Государственный таможенный комитет.

Переход людей из прокуратуры в другие ведомства Узбекистана — это лишь один из этапов большой реформы силового блока. Вскоре после смены руководства СНБ президент Узбекистана подписал указ о ее переименовании — теперь она называется Службой государственной безопасности. За первым символическим шагом, судя по всему, последует и смена ключевых кадров, и переформатирование самой структуры ведомства, да и отчитываться о результатах работы госбезопасность будет чаще. Кроме того, будет прописаны четкие полномочия обновленного ведомства.

Полтора года назад прокуратура не то, что не была источником кадров и главным органом в борьбе с преступностью — она не имели даже своего собственного праздника. За довольно короткий период ведомство стало ключевым, проведя последовательную реформу без резких движений и общественного резонанса.