Узбекистан и Великобритания будут сотрудничать в военной сфере

Британская сторона заявила о готовности принимать у себя военнослужащих Узбекистана для обучения в самых престижных военных вузах

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Узбекистан и Великобритания подписали Меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным пресс-службы Министерства обороны республики, документ предусматривает сотрудничество в сфере военного образования, подготовки военных кадров, обучение английскому языку, проведение совместных тренингов, участие узбекских военнослужащих в различных учениях вооруженных сил Великобритании в качестве наблюдателей, а также обмен опытом по праву вооруженных конфликтов.

В ходе встречи, прошедшей в узбекском военном ведомстве, посол Великобритании Кристофер Аллан заявил о готовности британской стороны принимать у себя военнослужащих Узбекистана для обучения в самых престижных военных вузах, таких как Королевская военная академия в Сандхерсте и других.

Дипломат в рамках переговоров с министром обороны генерал-майором Абдусаломом Азизовым также отметил тенденцию развития в последние годы сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран в военной и военно-технической сферах. Гости выразили признательность правительству Узбекистана за оказываемое содействие в предоставлении возможности транзита грузов вооруженных сил Великобритании, расположенных в Афганистане.

По мнению посла, еще одним важным моментом во взаимоотношениях стран стала реализация Плана двустороннего военного сотрудничества, подписанного в январе этого года. Он включает в себя мероприятия, направленные на обмен опытом в сфере военного строительства и военной медицины, обучение военнослужащих Узбекистана в военных вузах Великобритании, обмен визитами делегаций оборонных ведомств, а также проведение совместных учений и тренингов.