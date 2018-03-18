ЕС поддержит Узбекистан при вступлении в Совет по правам человека ООН

В Организации Объединенных Наций - 47 членов, а государство должно набрать не менее 2/3 голосов; в республике надеются стать членом Совета в 2021 году

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Европейский Союз намерен поддержать кандидатуру Узбекистана при вступлении в Совет по правам человека (СПЧ) ООН, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом накануне в рамках Международного пресс-клуба заявил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов.

"Вчера этот вопрос мы обсуждали в рамках подкомитета по юстиции, внутренним делам и правам человека с Европейским союзом. ЕС намерен поддержать кандидатуру Узбекистана в членстве, где будут голосовать все члены Организации Объединенных Наций. Там всего 47 членов, а государство должно набрать не менее 2/3 голосов", — прокомментировал Саидов.

Поэтому, добавил он, от Узбекистана требуется большая работа, в том числе по дипломатическим каналам. Более того, отметил депутат, республика хочет показать, что достойна быть членом через свои конкретные достижения в области прав человека.

"Поэтому мы не торопимся, но будем работать усиленно и целенаправленно", — подчеркнул собеседник.

При этом Саидов выразил уверенность, что в 2021 году, согласно заявлениям министра юстиции Узбекистана Русланбека Давлетова в ходе заседания 37-й сессии СПЧ ООН, прошедшей в Женеве в феврале этого года, республика войдет в Совет.

Еще одна инициатива Узбекистана по усилению работы в области прав человека — открытие офиса Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в республике. Это предложение было озвучено президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в сентябре 2017 года в ходе визита в США на встрече с верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном.

По замечанию Акмаля Саидова, такой представитель появится в рамках офиса ПРООН в Ташкенте. Однако, как пояснил депутат, Узбекистан уже очень тесно работает с Бишкекским офисом верховного комиссара.

"Уже три-четыре мероприятия мы провели, но один представитель УВКПЧ будет в команде ПРООН. Когда именно он появится, это их прерогатива, связанная с выделением денег и других вопросов, которые решаются в Женеве. Здесь мяч на их поле", — заключил парламентарий.