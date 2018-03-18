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Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании на выборах президента РФ

Путин: я уверен в правильности программы, которую предлагаю для страны

© Sputnik/ Сергей Гунеев
Политика
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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (29)
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Владимир Путин проголосовал на выборах президента России на избирательном участке 2151, расположенном в Российской академии наук

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин, который в воскресенье утром проголосовал на президентских выборах на избирательном участке в Москве, считает для себя успешным любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности президента. Об этом пишет РИА Новости.

Выборы президента РФ в регионах России
© Sputnik/ Павел Лисицын
В России идет голосование на выборах президента страны
"Любой, что дает право исполнять должность президента", — сказал Путин журналистам после голосования, отвечая на вопрос, какой процент голосов будет считать для себя успешным.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, Путин сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Ранее Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук. Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования. Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования.

Глава государства регулярно голосует на этом участке. Так в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.

Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (29)

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Теги:
выборы президента, голосование, Владимир Путин, Россия



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  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

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