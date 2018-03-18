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Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин голосует на выборах президента РФ

Павел Грудинин проголосовал на выборах главы России

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Политика
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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (29)
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Глава совхоза имени Ленина поцеловал в щеку наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на выборах президента РФ, передает РИА Новости.

Грудинин в воскресенье около 10.00 проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Поздоровавшись с присутствующими, Грудинин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Взяв бюллетень, он зашел в кабинку, сделал отметки и направился к урне для голосования.

Выборы президента РФ в регионах России
© Sputnik/ Павел Лисицын
В России идет голосование на выборах президента страны
На участке, где голосовал Грудинин, было немного избирателей, однако вслед за ним пришло много людей, желающих снять его на камеру телефона.

Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (29)
Теги:
выборы президента, Павел Грудинин, Россия



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