Как на праздник: Явлинский пришел на выборы в сиреневом галстуке

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах руководителя России, сообщает РИА Новости.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.