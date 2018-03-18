Как на праздник: Явлинский пришел на выборы в сиреневом галстуке

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах руководителя России, сообщает РИА Новости.

Явлинский отдал свой голос на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришел на участок один, в нарядном сиреневом галстуке. После того как он опустил бюллетень в урну, он пообщался с журналистами, но отказался сказать, за кого проголосовал.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.