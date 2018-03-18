Узбекистан и Таджикистан в этом году запустят четыре автобусных маршрута

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан планируют запустить в этом году не менее четырех автобусных маршрутов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это стало возможным благодаря соглашению между правительствами двух стран о международном автомобильном сообщении, подписанному во время визита в Таджикистан Шавката Мирзиёева.

"Мы планируем запустить в этом году регулярное автобусное сообщение между городами Термез — Душанбе, Ташкент — Худжанд, Фергана — Худжанд, Самарканд — Пенджикент и ряд других маршрутов, связывающих Узбекистан и Таджикистан", — рассказал корреспонденту Sputnik заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта Шаалим Шавахабов.

Напомним, что в течение почти 25 лет между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали разногласия. Душанбе нередко обвинял соседнюю республику в блокировании железных и автомобильных дорог. В свою очередь Ташкент выступал против строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС, которая, по мнению властей Узбекистана, является угрозой всему аграрному сектору региона.

В 2001-м сначала Узбекистан, а потом и Таджикистан ввели визовый режим. Кроме того, Узбекистан начал минирование границы. Это было связано с опасениями, что на территорию республики из Таджикистана могли проникнуть незаконные бандформирования. Заграждения также служили дополнительной защитой от наркотрафика.

Прорыв в отношениях двух стран произошел благодаря приходу к власти Шавката Мирзиёева. Новый президент сразу расставил акценты в своей внешней политике, направив основной вектор на максимальное улучшение отношений с соседями и разрешение всех существующих проблем.

В марте этого года состоялся визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан — первая поездка лидера Узбекистана в соседнюю страну за 18 лет.