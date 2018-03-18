Мирзиёев: форма узбекских военных должна отражать национальную самобытность

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находясь с рабочей поездкой по Самаркандской области, ознакомился с деятельностью подразделения Национальной гвардии республики.
Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Узбекистана указал на необходимость постоянного анализа обстановки, предупреждения угроз и укрепления общественной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев отметил, что следует изучать военное мастерство великих полководцев — Жалолиддина Мангуберди, Амира Темура, а также развивать учебно-тактическую методику, повышать физическую и моральную подготовку военнослужащих.
Глава государства осмотрел современную военную технику и вооружение. Ознакомился с предложенными образцами новой военной формы.
"Военная форма должна быть особой, отражать нашу национальную самобытность. Поэтому необходимо всесторонне продумать данный вопрос, вынести проекты на всенародное обсуждение", — сказал он.