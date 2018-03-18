Мирзиёев: форма узбекских военных должна отражать национальную самобытность

По словам главы государства, проекты военной формы будут вынесены на всенародное обсуждение

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находясь с рабочей поездкой по Самаркандской области, ознакомился с деятельностью подразделения Национальной гвардии республики.

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Узбекистана указал на необходимость постоянного анализа обстановки, предупреждения угроз и укрепления общественной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев отметил, что следует изучать военное мастерство великих полководцев — Жалолиддина Мангуберди, Амира Темура, а также развивать учебно-тактическую методику, повышать физическую и моральную подготовку военнослужащих.

Пресс-служба президента РУз Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью подразделения Национальной гвардии

Глава государства осмотрел современную военную технику и вооружение. Ознакомился с предложенными образцами новой военной формы.

"Военная форма должна быть особой, отражать нашу национальную самобытность. Поэтому необходимо всесторонне продумать данный вопрос, вынести проекты на всенародное обсуждение", — сказал он.