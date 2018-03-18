Самаркандский вояж Мирзиёева: соя, текстиль и трагедия на дороге

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. По традиции в ходе поездки Шавката Мирзиёева было сделано несколько знаковых заявлений, в ближайшее время в области начнется реализация ряда интересных инициатив.
При этом, к сожалению, визит прошел под знаком информации о трагической смерти под колесами грузовика молодой учительницы, которая вместо того, чтобы заниматься в школе с детьми, красила бордюры на трассе в Каттакурганском районе.
Корреспонденты Sputnik разбирались, повлияет ли этот случай на пересмотр отношения местных властей к медикам и педагогам, которых часто воспринимают в качестве дармовой рабочей силы, и стоит ли жизнь человека показухи для президента.
Свои порядки
Любые местные власти в любой стране мира тщательно готовятся к приезду первого лица государства. Однако в Узбекистане эта подготовка часто граничит с абсурдом. Доходило до того, что во времена Каримова чиновники засаживали поля по ходу движения кортежа главы государства хлопком, выкопанным из других мест.
Мало изменилась ситуация и сейчас. В преддверии любого визита Мирзиёева региональные власти еще за месяц начинают чистить улицы и трассы, тем самым вызывая вполне понятное недоумение — а чем они занимались до приезда президента.
Всем, например, известна история, когда чиновники всего за пару дней построили теплицы вдоль дороги, по которой ехал президент. Со стороны — процветающее фермерское хозяйство, зайдешь внутрь теплицы — только голые стены. Кругом сплошная показуха.
Ситуация осложняется тем, что региональные власти почему-то считают себя вправе использовать в качестве бесплатной рабочей силы работников школ и медицинских учреждений, которых выгоняют на хашары. В самой идее таких субботников нет ничего плохого — вот только заставлять никого не надо, да и сотрудники должны убирать только собственные рабочие места и территорию своих же школ и объектов здравоохранения.
В общем хочется надеяться, что эта трагедия не останется безнаказанной, и правоохранительные органы вкупе с республиканскими властями призовут к ответственности всех виновных. Тем более что разобраться в ситуации обещал пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов. И если это произойдет, то, возможно, очередной хоким перед приездом президента еще 10 раз подумает, прежде чем выводить ли на уборку учителей и врачей.
Путями туристическими
Шавкат Мирзиёев начал свою поездку в Самаркандскую область с осмотра мавзолея великого богослова Востока Имама Бухари. Он собрал и записал около 600 тысяч хадисов — преданий, основанных на случаях из жизни или изречениях Пророка. Из них Бухари отобрал в качестве "безупречных" лишь около 7400 хадисов, которые вошли в знаменитый свод хадисов "Ас-Сахих", ставший для суннитов второй по значимости книгой после Корана.
В частности, предусматривается достройка второго этажа здания, где разместятся зал на 250 мест и помещения для приема почетных гостей. Рядом будут возведены современные гостиницы, рестораны и кафе, рынок, ремесленные мастерские, а также спортивная площадка.
Между этими объектами и комплексом будет проложена аллея с фонтанами длиной 850 метров, которая будет оформлена в стиле французского ландшафтного дизайна. В результате здесь появится возможность обслуживать одновременно порядка четырех тысяч туристов. Для их удобства рядом возведут и современный автовокзал на 700 мест.
Еще одна важная новость для путешественников озвученная президентом — строительство уникального туристического комплекса "Самарканд-сити" будет завершено уже к концу 2019 года. Всего в ближайшие два года в городе появятся 25 современных гостиниц, отель "Афросиаб палас" будет капитально реконструирован.
Текстиль, овощи и соя
Благодаря визиту Мирзиёева в Самаркандскую область широкая общественность узнала, что в Узбекистане не только есть, но и будет активно развиваться гидропоника. За этим непонятным словом скрывается современный способ выращивания растений в специальных растворах без почвы.
Глава государства посетил Акдарьинский район, где ознакомился с теплицей "Даромад бахт омад". Здесь планируется ежегодно выращивать до 1,8 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции и экспортировать ее в страны СНГ.
"Мы освободили Акдарьинский район от обязательства по выращиванию хлопка. Гидропоника как раз подходит каменистым, засоленным землям района. Необходимо расширить работу по созданию таких теплиц, выращивать в них те культуры, которые востребованы рынком. Также следует подготовить специалистов, которые будут развивать данное направление", — сказал Мирзиёев.
Еще одно интересное заявление президент сделал в ходе визита на текстильную фабрику "Муштарий Окдарё". Предприятие, запущенное в ноябре прошлого года, изготавливает трикотажную продукцию 20 видов. Здесь трудятся более 400 женщин и выпускников профессиональных колледжей. Фабрика уже имеет заказы на свою продукцию, заключен договор с российской компанией Oodji, специализирующейся на производстве молодежной одежды.
Ну и какой визит без создания новой ассоциации. Так, глава государства, отметив пользу для здоровья и востребованность соевого масла, а также возможность использования его шрота в качестве птичьего корма, инициировал появление Ассоциации производителей сои.
Добро пожаловать
Изюминкой визита стало посещение президентом дехканина Тошкуввата Ражабова, который преодолел 70-летний возрастной рубеж. При этом, несмотря на свои лета, он может дать фору многим — на его приусадебном участке растут фруктовые деревья, овощи, организована компактная теплица.
"Не устаю повторять одно: никто не придет к нам извне и не решит наши проблемы. Иждивенчество, безразличие — самый большой порок. Ведь ни одна страна в мире не разбогатела, ничего не делая! Мы также можем достичь благополучия только своим трудом, собственными усилиями. В наших селах есть приусадебные участки. Их эффективное использование позволит обеспечить благосостояние людей. Приусадебные земли — вот готовое рабочее место, готовый источник дохода", — отметил глава государства.
И танки наши быстры
Президенту была представлена информация о создаваемых условиях для военнослужащих, оснащенности войск вооружением и средствами связи, их физической и боевой подготовке. Он также осмотрел современную военную технику и вооружение.
Еще одна громкая новость, появившаяся в ходе визита, — в Узбекистане планируется переход на новые образцы военной формы. Глава государства лично ознакомился с предложенными образцами.
По его словам, военная форма должна быть особой, отражать национальную самобытность. В связи с этим Мирзиёев отметил, что необходимо всесторонне продумать данный вопрос и вынести проекты на всенародное обсуждение.