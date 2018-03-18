Самаркандский вояж Мирзиёева: соя, текстиль и трагедия на дороге

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. По традиции в ходе поездки Шавката Мирзиёева было сделано несколько знаковых заявлений, в ближайшее время в области начнется реализация ряда интересных инициатив.

При этом, к сожалению, визит прошел под знаком информации о трагической смерти под колесами грузовика молодой учительницы, которая вместо того, чтобы заниматься в школе с детьми, красила бордюры на трассе в Каттакурганском районе.

Корреспонденты Sputnik разбирались, повлияет ли этот случай на пересмотр отношения местных властей к медикам и педагогам, которых часто воспринимают в качестве дармовой рабочей силы, и стоит ли жизнь человека показухи для президента.

Свои порядки

Любые местные власти в любой стране мира тщательно готовятся к приезду первого лица государства. Однако в Узбекистане эта подготовка часто граничит с абсурдом. Доходило до того, что во времена Каримова чиновники засаживали поля по ходу движения кортежа главы государства хлопком, выкопанным из других мест.

Мало изменилась ситуация и сейчас. В преддверии любого визита Мирзиёева региональные власти еще за месяц начинают чистить улицы и трассы, тем самым вызывая вполне понятное недоумение — а чем они занимались до приезда президента.

Всем, например, известна история, когда чиновники всего за пару дней построили теплицы вдоль дороги, по которой ехал президент. Со стороны — процветающее фермерское хозяйство, зайдешь внутрь теплицы — только голые стены. Кругом сплошная показуха.

Ситуация осложняется тем, что региональные власти почему-то считают себя вправе использовать в качестве бесплатной рабочей силы работников школ и медицинских учреждений, которых выгоняют на хашары. В самой идее таких субботников нет ничего плохого — вот только заставлять никого не надо, да и сотрудники должны убирать только собственные рабочие места и территорию своих же школ и объектов здравоохранения.

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В Ташкенте с практикой по вывозу бюджетников на уборку слава богу покончили, но в регионах реформы идут еще с трудом. Сложно сказать, почему ответственные чиновники Самаркандской области не вывели для работы на трассу в Каттакурганском районе специальные службы. Что это — желание сэкономить или уже привычка бесплатно эксплуатировать свой народ?

В общем хочется надеяться, что эта трагедия не останется безнаказанной, и правоохранительные органы вкупе с республиканскими властями призовут к ответственности всех виновных. Тем более что разобраться в ситуации обещал пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов. И если это произойдет, то, возможно, очередной хоким перед приездом президента еще 10 раз подумает, прежде чем выводить ли на уборку учителей и врачей.

Путями туристическими

Шавкат Мирзиёев начал свою поездку в Самаркандскую область с осмотра мавзолея великого богослова Востока Имама Бухари. Он собрал и записал около 600 тысяч хадисов — преданий, основанных на случаях из жизни или изречениях Пророка. Из них Бухари отобрал в качестве "безупречных" лишь около 7400 хадисов, которые вошли в знаменитый свод хадисов "Ас-Сахих", ставший для суннитов второй по значимости книгой после Корана.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев: комплекс Имама Бухари поможет узнать об истинном исламе

Десятки тысяч верующих приезжают сюда каждый год, мавзолей является одним из главных мест религиозного паломничества в Узбекистане. Учитывая намерения республики по развитию этого вида туризма, в ближайшее время здесь будет создан полноценный комплекс для паломников.

В частности, предусматривается достройка второго этажа здания, где разместятся зал на 250 мест и помещения для приема почетных гостей. Рядом будут возведены современные гостиницы, рестораны и кафе, рынок, ремесленные мастерские, а также спортивная площадка.

Между этими объектами и комплексом будет проложена аллея с фонтанами длиной 850 метров, которая будет оформлена в стиле французского ландшафтного дизайна. В результате здесь появится возможность обслуживать одновременно порядка четырех тысяч туристов. Для их удобства рядом возведут и современный автовокзал на 700 мест.

Еще одна важная новость для путешественников озвученная президентом — строительство уникального туристического комплекса "Самарканд-сити" будет завершено уже к концу 2019 года. Всего в ближайшие два года в городе появятся 25 современных гостиниц, отель "Афросиаб палас" будет капитально реконструирован.

Текстиль, овощи и соя

Благодаря визиту Мирзиёева в Самаркандскую область широкая общественность узнала, что в Узбекистане не только есть, но и будет активно развиваться гидропоника. За этим непонятным словом скрывается современный способ выращивания растений в специальных растворах без почвы.

Глава государства посетил Акдарьинский район, где ознакомился с теплицей "Даромад бахт омад". Здесь планируется ежегодно выращивать до 1,8 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции и экспортировать ее в страны СНГ.

"Мы освободили Акдарьинский район от обязательства по выращиванию хлопка. Гидропоника как раз подходит каменистым, засоленным землям района. Необходимо расширить работу по созданию таких теплиц, выращивать в них те культуры, которые востребованы рынком. Также следует подготовить специалистов, которые будут развивать данное направление", — сказал Мирзиёев.

Еще одно интересное заявление президент сделал в ходе визита на текстильную фабрику "Муштарий Окдарё". Предприятие, запущенное в ноябре прошлого года, изготавливает трикотажную продукцию 20 видов. Здесь трудятся более 400 женщин и выпускников профессиональных колледжей. Фабрика уже имеет заказы на свою продукцию, заключен договор с российской компанией Oodji, специализирующейся на производстве молодежной одежды.

Шавкат Мирзиёев отметил, что подобные современные предприятия играют важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики, поэтому необходимо создать не менее двух таких фабрик в каждом районе.

Ну и какой визит без создания новой ассоциации. Так, глава государства, отметив пользу для здоровья и востребованность соевого масла, а также возможность использования его шрота в качестве птичьего корма, инициировал появление Ассоциации производителей сои.

Добро пожаловать

Изюминкой визита стало посещение президентом дехканина Тошкуввата Ражабова, который преодолел 70-летний возрастной рубеж. При этом, несмотря на свои лета, он может дать фору многим — на его приусадебном участке растут фруктовые деревья, овощи, организована компактная теплица.

Очевидно, что это посещение не стало случайным. Президент на примере Ражабова пытался показать, что люди, работающие на своей земле, могут быть успешными. После этого Мирзиёев дал указания по превращению Самарканда в базовый регион развития приусадебного хозяйства, раздаче саженцев и семян населению, обеспечению средствами химической защиты растений.

"Не устаю повторять одно: никто не придет к нам извне и не решит наши проблемы. Иждивенчество, безразличие — самый большой порок. Ведь ни одна страна в мире не разбогатела, ничего не делая! Мы также можем достичь благополучия только своим трудом, собственными усилиями. В наших селах есть приусадебные участки. Их эффективное использование позволит обеспечить благосостояние людей. Приусадебные земли — вот готовое рабочее место, готовый источник дохода", — отметил глава государства.

И танки наши быстры

Пресс-служба президента РУз Мирзиёев: форма узбекских военных должна отражать национальную самобытность

Второй день визита Мирзиёев уделил проверке боеспособности подразделений Национальной гвардии. Эта структура была создана в январе этого года по инициативе главы государства. Он поручил ей заниматься охраной общественного порядка и реализацией проекта "Безопасная территория" по всей стране.

Президенту была представлена информация о создаваемых условиях для военнослужащих, оснащенности войск вооружением и средствами связи, их физической и боевой подготовке. Он также осмотрел современную военную технику и вооружение.

Еще одна громкая новость, появившаяся в ходе визита, — в Узбекистане планируется переход на новые образцы военной формы. Глава государства лично ознакомился с предложенными образцами.

По его словам, военная форма должна быть особой, отражать национальную самобытность. В связи с этим Мирзиёев отметил, что необходимо всесторонне продумать данный вопрос и вынести проекты на всенародное обсуждение.