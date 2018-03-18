00:51 19 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке

ЦИК: Путин лидирует на выборах президента России с результатом более 70%

© Sputnik/ Vitaliy Ankov
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Президентские выборы в России 2018 (37)
60 0 0

Обработка данных будет продолжаться всю ночь, предварительные результаты будут оглашены в понедельник днем.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Действующий президент России Владимир Путин получает на выборах 71,97% голосов по итогам обработки 21,33% протоколов участковых избиркомов, следует из данных российского Центризбиркома.

После закрытия участков в воскресенье ЦИК включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования.

Под оркестр с чувством долга: как в Ташкенте россияне выбирали президента
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Под оркестр с чувством долга: как в Ташкенте россияне выбирали президента
Второе место занимает кандидат, выдвинутый КПРФ — Павел Грудинин с показателем свыше 15%, третье место пока занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набирающий порядка 6% голосов.

Общая явка на президентских выборах в России составила, по предварительным данным, порядка 60% избирателей.

По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, на данный момент нет жалобы ни от от одного из восьми кандидатов в президенты, кроме того, не было жалоб от наблюдателей о недопуске на участки.

"Мы не будем торопиться с оглашением окончательных официальных итогов, прежде чем не получим все протоколы даже из самых удаленных регионов. Главное — чистота выборов. Мы проверим все тщательно", — подчеркнула Памфилова.

На пост президента РФ претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (37)
Теги:
ЦИК РФ, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Россия, Выборы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Пожилые люди тоже наслаждаются выходными, греются под ярким осенним солнцем
    Рассекреченная старость

    Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото
    Все пойдут на фронт!

    Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

  • Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
    Единственный кандидат

    На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае
На Земле и даже в космосе: выборы российского лидера в фотографиях
Под оркестр с чувством долга: как в Ташкенте россияне выбирали президента
Под оркестр с чувством долга: как в Ташкенте россияне выбирали президента
Досрочное голосование военнослужащих в Севастополе
Президентские выборы в России: как проголосовала страна

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054