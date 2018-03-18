ЦИК: Путин лидирует на выборах президента России с результатом более 70%

Обработка данных будет продолжаться всю ночь, предварительные результаты будут оглашены в понедельник днем.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Действующий президент России Владимир Путин получает на выборах 71,97% голосов по итогам обработки 21,33% протоколов участковых избиркомов, следует из данных российского Центризбиркома.

После закрытия участков в воскресенье ЦИК включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования.

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Второе место занимает кандидат, выдвинутый КПРФ — Павел Грудинин с показателем свыше 15%, третье место пока занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набирающий порядка 6% голосов.

Общая явка на президентских выборах в России составила, по предварительным данным, порядка 60% избирателей.

По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, на данный момент нет жалобы ни от от одного из восьми кандидатов в президенты, кроме того, не было жалоб от наблюдателей о недопуске на участки.

"Мы не будем торопиться с оглашением окончательных официальных итогов, прежде чем не получим все протоколы даже из самых удаленных регионов. Главное — чистота выборов. Мы проверим все тщательно", — подчеркнула Памфилова.

На пост президента РФ претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").