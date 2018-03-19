Обречены на успех: Путин рассказал о будущем России

В России продолжается подсчет голосов на выборах президента страны, по предварительным данным, уверенную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин с результатом около 75%.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин, который лидирует по итогам голосования на выборах главы государства, прокомментировал предварительные данные ЦИК и рассказал, как намерен выстроить свою работу в ближайшие шесть лет.

"Мы не будем руководствоваться в ходе нашей работы какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы безусловно обречены на успех", — сказал Владимира Путин на митинге в честь очередной годовщины возвращения Крыма в состав России.

Завершая свое выступление глава государства стал скандировать "Россия, Россия", а Манежная площадь, где проходил концерт подхватила его слова.

Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" начался спустя полчаса после закрытия последнего на территории РФ избирательного участка.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Кстати, по предварительным данным Центризбиркома России, в Крыму за кандидатуру Владимира путина проголосовали более 90% избирателей — это один из самых высоких результатов в целом по стране.

На данный момент при обработке около половины бюллетеней результат лидера составляет 75% голосов, второе место за Павлом Грудиныны — около 14% избирателей, замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский, за которого отдали свой голос более 6% россиян.

Явка по стране составила около 60% избирателей.