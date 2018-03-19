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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (41)
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Узбекский лидер отметил, что результаты прошедших 18 марта выборов продемонстрировали огромное доверие и колоссальную поддержку народом России проводимой под руководством Путина политики

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с убедительной победой на прошедших президентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"Результаты прошедших выборов вновь продемонстрировали огромное доверие и колоссальную поддержку народом России проводимой под руководством Путина всесторонне продуманной и выверенной политики, направленной на консолидацию российского общества, повышение качества жизни людей, модернизацию экономики, инфраструктуры и государственного управления, твердую защиту суверенитета государства и укрепление роли Российской Федерации как ключевой мировой державы", — говорится в послании Мирзиёева.

Узбекский лидер отметил, что государственный визит в Российскую Федерацию в апреле прошлого года, интенсивный диалог, политическая воля и взаимное стремление к качественному расширению практического сотрудничества существенно укрепили узбекско-российские отношения стратегического партнерства и союзничества.

По словам Шавката Мирзиёева, об этом свидетельствуют достигнутые конкретные результаты активного взаимодействия на различных уровнях в политической, торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой, транспортно-коммуникационной, военно-технической, культурно-гуманитарной и многих других сферах.

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© Сайт Президента РФ
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Согласно предварительным данным, обнародованным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней.

Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (41)
Теги:
Владимир Путин, Россия, Политика



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