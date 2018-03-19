Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с победой на выборах

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с убедительной победой на прошедших президентских выборах.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Узбекский лидер отметил, что государственный визит в Российскую Федерацию в апреле прошлого года, интенсивный диалог, политическая воля и взаимное стремление к качественному расширению практического сотрудничества существенно укрепили узбекско-российские отношения стратегического партнерства и союзничества.
По словам Шавката Мирзиёева, об этом свидетельствуют достигнутые конкретные результаты активного взаимодействия на различных уровнях в политической, торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой, транспортно-коммуникационной, военно-технической, культурно-гуманитарной и многих других сферах.
Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.