На конференции по Афганистану делегацию США возглавит замгоссекретаря

Посольство США в Ташкенте официально уведомило МИД Узбекистана, что Томас Шэннон примет участие в конференции по Афганистану в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пойдет 26-27 марта в Ташкенте.

"Посольство США в Ташкенте официально уведомило, что делегацию США на международной конференции по Афганистану будет возглавлять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас Шэннон", — передает РИА Новости.

По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая. Делегацию России представит глава МИД РФ Сергей Лавров.