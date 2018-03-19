Итоги голосования на выборах президента России будут отменены на 5 участках

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Итоги голосования на выборах президента РФ будут отменены на пяти участках в трех субъектах России.
"Отменены итоги голосования будут на пяти участках в трех субъектах РФ ", — сказала глава ЦИК России Элла Памфилова.
Накануне граждане Российской Федерации выбирали президента страны. Владимир Путин набрал почти 77% голосов на выборах. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.