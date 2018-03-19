Итоги голосования на выборах президента России будут отменены на 5 участках

Элла Памфилова отметила, что за любые нарушения на выборах виновные будут наказаны, в том числе по статье Уголовного кодекса за групповой сговор

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Итоги голосования на выборах президента РФ будут отменены на пяти участках в трех субъектах России.

"Отменены итоги голосования будут на пяти участках в трех субъектах РФ ", — сказала глава ЦИК России Элла Памфилова.

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Она также добавила, что за любые нарушения надо по полному соответствию с законом наказать виновных, и уточнила, что для этого сейчас есть все серьезные законодательные возможности, включая статью Уголовного кодекса за групповой сговор, пишет РИА Новости.

Накануне граждане Российской Федерации выбирали президента страны. Владимир Путин набрал почти 77% голосов на выборах. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.