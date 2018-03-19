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Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Итоги голосования на выборах президента России будут отменены на 5 участках

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Политика
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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (44)
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Элла Памфилова отметила, что за любые нарушения на выборах виновные будут наказаны, в том числе по статье Уголовного кодекса за групповой сговор

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Итоги голосования на выборах президента РФ будут отменены на пяти участках в трех субъектах России.

"Отменены итоги голосования будут на пяти участках в трех субъектах РФ ", — сказала глава ЦИК России Элла Памфилова.

Избиратели на одном из участков в Ташкенте во время выборов президента РФ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Явка на выборах президента РФ в Узбекистане составила 5,5 тысячи человек
Она также добавила, что за любые нарушения надо по полному соответствию с законом наказать виновных, и уточнила, что для этого сейчас есть все серьезные законодательные возможности, включая статью Уголовного кодекса за групповой сговор, пишет РИА Новости.

Накануне граждане Российской Федерации выбирали президента страны. Владимир Путин набрал почти 77% голосов на выборах. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (44)
Теги:
выборы, ЦИК РФ, Элла Памфилова, Владимир Путин, Россия



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