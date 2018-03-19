В Узбекистане принята программа профилактики самоубийств

С 1 апреля органы внутренних дел обязаны незамедлительно сообщать в учреждения психиатрической службы о каждом случае совершения попыток суицида

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Программа мер по оказанию помощи и предотвращению случаев суицида принята в Узбекистане, следует из постановления президента Шавката Мирзиёева "О мерах по коренному совершенствованию системы оказания психиатрической помощи".

Глава государства поручил Министерству здравоохранения к июлю разработать и утвердить акт, регулирующий порядок организации работы суицидологической службы при министерстве.

Программа также предусматривает введение в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи и его филиалах в регионах должности врача-суицидолога. Также в стране пройдут научные конференции, тренинги и мастер-классы по психотерапии суицидальных попыток с участием зарубежных специалистов.

В учебных программах медицинских вузов по направлению "психиатрия" будет включена дисциплина "Основы суицидологии", подготовленная с учетом реальной суицидальной обстановки в стране", указывается в документе.

Также с 1 апреля органы внутренних дел обязаны незамедлительно сообщать в учреждения психиатрической службы о каждом случае совершения попыток суицида.

Напомним, согласно поправкам в Уголовный кодекс, вступившим в силу в июне 2017 года, за призывы к суициду в интернете установлено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, а также за доведение до самоубийства — от семи до десяти лет.