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Один из широко распространенных способов самоубийства – прыжок с высоты

В Узбекистане принята программа профилактики самоубийств

© Foto: Prokazan.ru
Политика
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С 1 апреля органы внутренних дел обязаны незамедлительно сообщать в учреждения психиатрической службы о каждом случае совершения попыток суицида

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Программа мер по оказанию помощи и предотвращению случаев суицида принята в Узбекистане, следует из постановления президента Шавката Мирзиёева "О мерах по коренному совершенствованию системы оказания психиатрической помощи".

Глава государства поручил Министерству здравоохранения к июлю разработать и утвердить акт, регулирующий порядок организации работы суицидологической службы при министерстве.

Таблетки на ладони
© pixabay
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Программа также предусматривает введение в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи и его филиалах в регионах должности врача-суицидолога. Также в стране пройдут научные конференции, тренинги и мастер-классы по психотерапии суицидальных попыток с участием зарубежных специалистов.

В учебных программах медицинских вузов по направлению "психиатрия" будет включена дисциплина "Основы суицидологии", подготовленная с учетом реальной суицидальной обстановки в стране", указывается в документе.

Также с 1 апреля органы внутренних дел обязаны незамедлительно сообщать в учреждения психиатрической службы о каждом случае совершения попыток суицида.

Напомним, согласно поправкам в Уголовный кодекс, вступившим в силу в июне 2017 года, за призывы к суициду в интернете установлено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, а также за доведение до самоубийства — от семи до десяти лет.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Суицид



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