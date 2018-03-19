Симоньян — странам Запада: вы включили в нас режим "русские не сдаются"

Несмотря на всплеск активности западных стран, в том числе из-за дела бывшего офицера ГРУ Скрипаля, выборы президента России прошли с впечатляющей явкой и показали высокую консолидацию граждан страны. Даже сама западная пресса признала, что во многом Запад сам спровоцировал такой итог.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что в столь высокую явку на выборах президента России, а также его уверенную победу и вместе с тем полный провал либеральных идей обеспечили сами страны Запада своей агрессивной и провокационной политикой последнего времени, приводит комментарии Симоньян РИА Новости.

"Вообще Запад сейчас должен быть в ужасе не от 76% Путина. А от того, что на выборах в России консервативно-патриотические, коммунистические и националистические идеи поддержало 95% населения. Оставив либеральным идеям убийственные 5%. И виноваты в этом вы, май вестерн френдз (мои западные друзья). Это вы включили в нас режим "русские не сдаются". Я давно говорила вам: найдите уже нормальных советников по России. Гоните в шею этих дармоедов", — написала она в своем Telegram-канале.

© AP Photo/ Pavel Golovkin Выборы в России: неограниченный мандат

Симоньян подчеркнула, что санкциями, унижением спортсменов, "делом Скрипаля" и "показным наплевательством на базовые либеральные ценности вроде презумпции невиновности, травлей RT, "которому вы не можете простить, что он воспользовался вашей свободой слова и показал всему миру, что пользоваться ей, оказывается, нельзя, что эта свобода не для пользы, а для красоты придумана… — всеми вот этими несправедливостями и жестокостями, инквизиторским лицемерием и враньем вы заставили нас перестать вас уважать".

"Мы больше не хотим жить как вы. Лет пятьдесят — тайно и явно — мы хотели жить как вы, а больше не хотим. Мы вас больше не уважаем. И всех, кого вы у нас поддерживаете. И заодно еще тех, кто у нас поддерживает вас. Отсюда искомые пять процентов. И виноваты в этом вы сами. Западные политики и аналитики, газетчики и разведчики", — продолжила она.

По ее словам, русский народ много чего способен простить, но не прощает высокомерия.

"Единственной пока еще остающейся среди вас империи стоило бы поучить историю своих союзников — бывших империй. И то, как они свои империи профукали. Исключительно благодаря своему высокомерию. Но единственная остающаяся у вас империя историю не уважает, преподают ее там из рук вон (плохо), и кончится это так, как всегда кончается в таких случаях. А пока вы сплотили нас вокруг вашего врага. Как только объявили его врагом, так сразу нас и сплотили. Раньше он был просто наш президент, и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками", — подчеркнул Симоньян.

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Она написала также, что именно Запад противопоставил патриотизм либерализму в России, хотя вообще-то они не должны быть взаимоисключающими понятиями.

"Это вы сделали так, что в этой ложной дилемме мы выбрали патриотизм. А ведь многие из нас действительно либералы. Я, например. Обтекайте теперь, чего уж там. Это теперь надолго", — заключила она.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.