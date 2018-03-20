Во Франции арестовали бывшего президента Николя Саркози

Экс-руководителя страны подозревают в том, что его президентская кампания 2007 года финансировалась из Ливии

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Экс-президент Франции Николя Саркози помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии, сообщает во вторник газета Monde.

"По нашей информации, экс-президент помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа. — Ред.), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года", — говорится в публикации.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.