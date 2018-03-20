Челябинск потратит порядка 50 миллиардов рублей на организацию саммита ШОС

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Челябинской области потребуется от 40 до 50 миллиардов рублей для проведения в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС, планируется, что к этому времени будут построены два конгресс-холла, несколько гостиниц, реконструированы аэропорт и цирк, сообщил во вторник замгубернатора региона Руслан Гаттаров.

© RIA Novosti. Mikhail Klimenteev Владимир Путин подписал указ о проведении саммита ШОС в Челябинске

Как заявил президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе, следующий саммит ШОС пройдет в Челябинске, подписан соответствующий указ.

"На данный момент … ориентировочно общая сумма вложений в регион под этот проект будет от 40 до 50 миллиардов рублей. Мы не просим у государства ни рубля дополнительно из тех программ, которые есть. Они (программы) отложены были по графику, но сейчас мы их (программы и средства), скорее всего, получим. К саммитам в Челябинске мы построим два конгресс-холла, реконструируем аэровокзал, цирк, несколько гостиниц", — сказал Гаттаров журналистам.

Он уточнил, что общественно-деловой центр (конгресс-холл) площадью 100 тысяч квадратных метров на набережной реки Миасс планируется построить к первому кварталу 2020 года, тогда будет введена часть площадей, которые понадобятся для мероприятий ШОС. Вторая часть центра — торговые площади, апартаменты и рестораны — может быть введена в эксплуатацию позже, сказал он, добавив, что в настоящее время по данному проекту готовится экспертиза и проводится отсыпка острова, поскольку центр расположится на двух берегах реки Миасс.

По его словам, также в городе будет построен еще один конгресс-холл – пятиэтажный "Таганай" — к четвертому кварталу 2019 года, этот центр понадобится в том случае, если возникнут проблемы со сдачей первого.

Кроме того, в Челябинске появится несколько гостиниц и отелей для размещения всех гостей мероприятий, которые будут реконструированы под нужные объекты из существующих зданий либо достроены из недостроенных.

Также к саммитам будут реконструированы здания аэровокзала и цирка, примерная стоимость реконструкции последнего — 600 миллионов рублей, набережная реки Миасс в центре Челябинска.

"Мы надеемся, что город преобразится и станет в итоге более комфортным для проживания", — подытожил Гаттаров.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в столице Узбекистана.