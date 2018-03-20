МИД обсудил подготовку конференции по Афганистану с послами стран ЕС

Стороны обсудили рабочие вопросы предстоящего участия делегаций Евросоюза, Афганистана, Германии, Италии и Франции в международной конференции в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с главой делегации Евросоюза Эдуардсом Стипрайсом, послом Германии Гюнтером Оверфельдом, послом Италии Андреа Бертоцци, советником посольства Франции Аленой Гранд, советником Афганистана Абдулахатом Халекьяром, сообщает пресс-служба ведомства.

"Стороны обсудили рабочие вопросы предстоящего участия делегаций Евросоюза, Афганистана, Германии, Италии и Франции в международной конференции высокого уровня "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая состоится 26-27 марта 2018 года в Ташкенте", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на конференцию приглашены генеральный секретарь ООН и спецпредставитель организации в Афганистане, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, а также руководители внешнеполитических ведомств Китая, России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Также приглашение направлено Катару.