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Британский флаг на фоне Биг-Бена в Лондоне

Высланные российские дипломаты вместе с семьями покинули Великобританию

© AFP 2018/ Fabrice Coffrini
Политика
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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (20)
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Порядка 80 человек улетели в Москву спецрейсом "Аэрофлота" из аэропорта Стэнстед

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Двадцать три российских дипломата в соответствии с требованием британских властей во вторник покинули Соединенное Королевство, передает РИА Новости.

Дипломаты с семьями в общей сложности порядка 80 человек — улетели в Москву спецрейсом "Аэрофлота" из аэропорта Стэнстед.

Британские дипломаты, высылаемые из Москвы в рамках ответных мер России на действия Лондона, вернутся на родину в ближайшие дни.

Политолог Максим Жаров
Facebook / Максим Жаров
Жаров о новой версии отравления Скрипаля: Британия мутит воду
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (20)
Теги:
Сергей Скрипаль, Россия, Великобритания



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