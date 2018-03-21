Главы МИД Ирана и Пакистана присоединятся к конференции по Афганистану

По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане также приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Главы МИД Ирана и Пакистана Джавад Зариф и Мухаммад Асиф примут участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пойдет 26-27 марта в Ташкенте, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов.

"Подтверждено участие… главы МИД Исламской Республики Иран Джавада Зарифа, главы МИД Исламской Республики Пакистан Мухаммада Асифа", — написал Алламжонов на своей официальной странице в Facebook, перечисляя участников конференции.

По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон. Делегацию России представит глава МИД РФ Сергей Лавров.