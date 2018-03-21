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Министр иностранных дел Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф

Главы МИД Ирана и Пакистана присоединятся к конференции по Афганистану

© Sputnik/ Евгений Одиноков
Политика
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По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане также приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Главы МИД Ирана и Пакистана Джавад Зариф и Мухаммад Асиф примут участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пойдет 26-27 марта в Ташкенте, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов.

"Подтверждено участие… главы МИД Исламской Республики Иран Джавада Зарифа, главы МИД Исламской Республики Пакистан Мухаммада Асифа", — написал Алламжонов на своей официальной странице в Facebook, перечисляя участников конференции.

 

Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан ташкил этилган «Тинчлик жараёни, хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик ва минтақавий шериклик» мавзусидаги конференция халқаро доирада катта қизиқиш уйғотди. Чунки бу конференция нафақат минтақамиз, балки бошқа ҳудудларга ҳам таъсир ўтказаётган Афғонистон масаласига бағишланган. Ушбу халқаро анжуман 26-27 март кунлари Тошкентда бўлиб ўтади. Унда 20 дан ортиқ давлатлар, нуфузли халқаро ташкилотлар делегациялари иштирок этади. ___________ Организованная по инициативе Президента Шавката Мирзиёева конференция на тему «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» вызвал большой интерес в международном сообществе, поскольку данная конференция посвящена проблемным вопросам Афганистана, влияющим не только на наш регион. Данная международная конференция состоится 26-27 марта. В ней будут представлены делегации более чем 20 стран мира и международных организаций.

Публикация от Komil Allamjonov (@k_allamjonov) 20 Мар 2018 в 8:49 PDT

По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон. Делегацию России представит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Теги:
Конференция, Афганистан, Ташкент



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