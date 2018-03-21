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Кандидат в президенты России, действующий президент России Владимир Путин во время голосования на выборах президента России

За Путина проголосовали 85% избирателей за рубежом

© Sputnik/ Sergey Guneev
Политика
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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (48)
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Всего на выборах президента РФ за рубежом проголосовали почти 475,3 тысячи российских избирателей

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Владимир Путин на прошедших выборах президента России получил 84,99% голосов избирателей на зарубежных участках, второе место по голосованию за границей у Павла Грудинина (5,04%), третье — у Ксении Собчак (4,07%), сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК РФ Василия Лихачева.

Всего за рубежом проголосовали почти 475,3 тысячи российских избирателей. В Узбекистане на избирательные участки в Ташкенте, Фергане и Бухаре пришли свыше 5,5 тысячи человек.

"На первом месте Владимир Путин — 403 942 голоса, в процентах это 84,99%. На второй позиции Павел Грудинин (23 938 голосов или 5,04%). Третья позиция у Ксении Собчак (19 331 голос или 4,07%)", — сказал Лихачев по итогам заседания.

Он уточнил, что на четвертом месте по итогам голосования за рубежом оказался Владимир Жириновский (8 306 голосов или 1,75%), на пятом — Григорий Явлинский (7 478 голосов или 1,57%), на шестом — Борис Титов (3 098 голосов или 0,65%). Сергей Бабурин получил 2 018 голосов или 0,42%, а замыкает восьмерку кандидатов Максим Сурайкин — за рубежом за него проголосовал 1441 избиратель, то есть 0,3%.

 

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (48)
Теги:
ЦИК РФ, Ксения Собчак, Владимир Путин, Россия, Выборы



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