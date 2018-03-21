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Шавкат Мирзиёев во время празднования Навруза

Мирзиёев: пусть каждый наш день будет, как Навруз

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Празднование Навруза-2018 (16)
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Президент Узбекистана в Навруз пожелал согражданам здоровья, достатка и благополучия

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с Наврузом, сообщает пресс-служба главы государства.

"В Навруз еще ярче проявляются такие благородные качества, присущие нашему народу, как любовь к родной земле, своей стране, милосердие, помощь тем, кто нуждается в поддержке. Созвучно обновлению и пробуждению природы, происходящему в это волшебное время года, преображается и наша жизнь, жизнь всего нашего общества", — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что основу философии Навруза составляют такие ценности, как гуманизм и доброта, справедливость и толерантность, реальная забота о благе народа.

"Мы ставим перед собой важнейшую цель — чтобы наши матери и дети, соотечественники, весь наш народ всегда жил в мире и спокойствии, чтобы наша жизнь стала еще более благополучной. Тогда, как говорил великий поэт и мыслитель Алишер Навои, каждый наш день будет, как Навруз", — сказал Мирзиёев.

Он добавил, что в этот праздник стоит сердечно поздравить дехкан и фермеров, которые встречают новый посевной сезон, и пожелать им богатого урожая в будущем.

Шавкат Мирзиёев принял участие в гуляньях в честь Навруза
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поучаствовал в гуляньях в честь Навруза

Напомним, в этом году Навруз в Узбекистане впервые празднуют в течение пяти дней. Глава государства уже принял участие в праздничных гуляньях.

Навруз (в переводе с фарси "новый день") байрам, или день весеннего равноденствия, символизирует окончание зимы и приход весны, обновление природы, всего живого, начало нового земледельческого цикла, когда надо готовить землю к новой посевной. В феврале 2010 года Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза и призвала государства, входящие в организацию, прилагать усилия для популяризации в мире этого древнего праздника.

Тема:
Празднование Навруза-2018 (16)
Теги:
Навруз, Шавкат Мирзиёев, Национальная культура, Праздничные и выходные дни, Глава государства



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