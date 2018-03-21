Миссия СНГ высоко оценила избирательную кампанию в Туркменистане

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Избирательная кампания на парламентских выборах в Туркменистане проходит спокойно и в духе открытой конкуренции, следует из промежуточного отчета миссии наблюдателей СНГ, опубликованного на сайте Исполкома СНГ.

"По мнению миссии, избирательная кампания проходит в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции, в корректной форме и на высоком организационном уровне", — отмечается в отчете.

В составе миссии аккредитованы представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России и исполнительного комитета СНГ. Всего 90 наблюдателей, из которых десять работают на долгосрочной основе.

Миссия начала мониторинг политической кампании 5 марта. К этому времени долгосрочные наблюдатели ознакомились с работой окружных и участковых избиркомов Ахалкского, Балканского, Марыйского велаятов и Ашхабада.

"Центральная и нижестоящие избирательные комиссии принимают необходимые меры для надлежащей подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями избирательного законодательства", — говорится в отчете.

Наблюдатели от Содружества также считают, что выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты "проходили на равноправной основе, свободно и открыто, с соблюдением требований национального законодательства".

Выборы в Меджлис (парламент) Туркменистана пройдут 25 марта, досрочное голосование завершится 24 марта. На 125 мест в парламенте страны претендуют 284 кандидата, которые были выдвинуты политическими партиями и инициативными группами граждан.